DeepState сообщил о тревожных новостях из Сумщины: где закрепился враг

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Ткачик Олеся
Российские войска смогли закрепиться на приграничных территориях Сумской области, и теперь эти районы уже нельзя считать "серой зоной". Как сообщили аналитики проекта DeepState, оккупанты установили там реальный контроль.
Сумская область
По информации аналитиков проекта, первые попытки врага занять позиции в Сумской области начались еще в начале марта во время боев за Суджу. Сначала украинским военным удавалось сдерживать наступления, однако интенсивное давление российской пехоты и активное применение дронов постепенно изменили ситуацию не в пользу сил обороны.
В частности, по данным DeepState, оккупанты начали вытеснять Силы обороны из приграничной зоны вблизи населенных пунктов Новенькое и Журавко. Сейчас россияне удерживают позиции на линии Веселовка — Журавка — Новенькое — Басовка и пытаются продвинуться в направлении Беловодов.
В то же время, в DeepState отмечают, что ВСУ удалось несколько стабилизировать ситуацию и остановить стремительное продвижение захватчиков в глубь Сумщины. Несмотря на это, российская пехота не прекращает попыток прорыва, атакуя буквально "как саранча". Однако дроны Сил обороны ежедневно наносят удары по скоплениям врага, уничтожая технику и живую силу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пропагандисты заявили об оккупации одного из населенных пунктов в Сумской области, впрочем, в ВСУ это опровергли.
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