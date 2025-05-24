DeepState сообщил о тревожных новостях из Сумщины: где закрепился враг

Российские войска смогли закрепиться на приграничных территориях Сумской области, и теперь эти районы уже нельзя считать "серой зоной". Как сообщили аналитики проекта DeepState, оккупанты установили там реальный контроль.

Сумская область

По информации аналитиков проекта, первые попытки врага занять позиции в Сумской области начались еще в начале марта во время боев за Суджу. Сначала украинским военным удавалось сдерживать наступления, однако интенсивное давление российской пехоты и активное применение дронов постепенно изменили ситуацию не в пользу сил обороны.

В частности, по данным DeepState, оккупанты начали вытеснять Силы обороны из приграничной зоны вблизи населенных пунктов Новенькое и Журавко. Сейчас россияне удерживают позиции на линии Веселовка — Журавка — Новенькое — Басовка и пытаются продвинуться в направлении Беловодов.

"Долгое время Сумщину можно было воспринимать как серую зону, ведь бойцы Сил Обороны пытались и пытаются сдерживать врага. Однако стоит констатировать, что им (россиянам) удалось закрепиться по отрезку Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и они продолжают совершать попытки зайти в Беловоды. Также сложной является ситуация в Локнях", — заявили аналитики проекта.

В то же время, в DeepState отмечают, что ВСУ удалось несколько стабилизировать ситуацию и остановить стремительное продвижение захватчиков в глубь Сумщины. Несмотря на это, российская пехота не прекращает попыток прорыва, атакуя буквально "как саранча". Однако дроны Сил обороны ежедневно наносят удары по скоплениям врага, уничтожая технику и живую силу.

"После вытеснения нас из Курщины у них в планах было создание "буферной зоны" на Сумщине, что вполне логично и ожидаемо в данном сценарии развития событий", – отмечают в DeepState.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пропагандисты заявили об оккупации одного из населенных пунктов в Сумской области, впрочем, в ВСУ это опровергли.



