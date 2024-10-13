DeepState: россияне расстреляли украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области

Как сообщило DeepState в Телеграмме, россияне расстреляли украинских военных в Курской области.

Бои в Курской области

"Кацапские ублюдки в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны — расстреляны 9 украинских военных на Курщине", — говорится в сообщении.

В DeepState отметили, что от своих источников в 1 ОТБр получили информацию о том, что российские ублюдки 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе населённого пункта Зеленый Путь.

"Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено, и они были вынуждены сдаться", — говорится в сообщении.

В общем, отмечают аналитики из DeepState , ситуация на Курщине не такая радостная. Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное очень тяжело.

"Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках. Экипажам БПЛА следует серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские правоохранители получили информацию о казни 93 украинских военнопленных российскими военными. 80% зафиксированных случаев казней произошли в 2024 году, хотя тенденция к ухудшению отношения российских военных к украинским пленникам начала появляться еще с ноября прошлого года. С тех пор ситуация значительно ухудшилась, и это привело к росту количества жестоких преступлений против пленников.





