DeepState: россияне расстреляли украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области

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Ткачик Олеся
Как сообщило DeepState в Телеграмме, россияне расстреляли украинских военных в Курской области.
Бои в Курской области
В DeepState отметили, что от своих источников в 1 ОТБр получили информацию о том, что российские ублюдки 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе населённого пункта Зеленый Путь.
В общем, отмечают аналитики из DeepState , ситуация на Курщине не такая радостная. Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное очень тяжело.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские правоохранители получили информацию о казни 93 украинских военнопленных российскими военными. 80% зафиксированных случаев казней произошли в 2024 году, хотя тенденция к ухудшению отношения российских военных к украинским пленникам начала появляться еще с ноября прошлого года. С тех пор ситуация значительно ухудшилась, и это привело к росту количества жестоких преступлений против пленников.
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