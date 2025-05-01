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Даже в 50 это тяжело: военный шокирован инициативой по контрактам для 60-летних

Служба в ВСУ предусматривает прежде всего физическую нагрузку

1 мая 2025, 14:00 comments1248
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Клименко Елена

Военнослужащий Кирилл Сазонов, которому скоро исполнится 50 лет, выразил сомнение в целесообразности заключения военных контрактов с гражданами в возрасте 60 лет. Свое видение он озвучил в прямом эфире программы "Утро.LIVE".

Даже в 50 это тяжело: военный шокирован инициативой по контрактам для 60-летних

Фото: 24 Канал

По его мнению, служба в Вооруженных силах требует значительной физической выносливости, которую сложно обеспечить в старшем возрасте.

"Армия — это, прежде всего, физическая нагрузка. Я ставлю на молодежь", — подчеркнул Сазонов.

  Он признал, что современная война все больше опирается на технологии — дроны, роботизированные системы, киберинструменты. Однако даже операторы FPV-дронов работают в прифронтовых зонах, где необходима скорость, выносливость и навыки управления автомобилем в боевых условиях.

"Это не только сидеть у монитора — ты должен быстро добраться на позицию, развернуть оборудование, запустить дрон и так же оперативно сменить место", — пояснил он.

Сазонов подчеркнул, что молодые люди быстрее учатся, имеют лучшую физическую форму и адаптируются к новым условиям гораздо легче. "Председатели у них светлее, чем у нас, старших", — отметил он с юмором.

Несмотря на собственный скепсис, он признает, что есть военные должности, где возраст не решающий — и желающие служить среди пожилых людей все же находятся. Но в боевых частях, по его словам, нужна именно молодежь.

Как уже писали "Комментарии", в парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий возможность гражданам в возрасте 60 лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины. Об этом в интервью "УП" рассказал инициатор документа, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.



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