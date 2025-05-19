Даже после перемирия: РФ может использовать 800 тысяч солдат для нового удара, потому что запасной план уже есть

Западные спецслужбы считают, что российский диктатор Владимир Путин станет еще опаснее после завершения войны в Украине. Об этом сообщает BILD.

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

"В случае окончания боевых действий в Украине угроза для нас возрастет", — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что около 800 тысяч российских военных в случае перемирия не вернутся домой, а получат новые приказы.

"В случае перемирия западные разведки опасаются быстрой переброски российских войск из Украины в границы Финляндии и Норвегии, а также в балтийские страны и в Беларусь — то есть почти на границу с Польшей", — пишет издание.

BILD отмечает, что, по данным спецслужб, планы такого развития событий уже существуют, и за последние месяцы Россия подготовила соответствующую инфраструктуру. Реализовать их мешает только продолжающаяся война в Украине.

Кроме того, источник BILD сообщил, что в случае перемирия в ближайшее время, при условии уверенности России в его стабильности, войска могут быть переброшены в Беларусь во время учений Запад-2025.

"Россия уже использовала военные маневры в Беларуси как повод для размещения армии вблизи украинских границ в 2021 году. В этот раз потенциальными целями могут стать Литва или Польша. Конечно, все мы хотим мира для Украины. Но нужно честно признать: если война будет продолжаться, "Запад-2025" останутся только учениями, потому что ключевые силы будут задействованы в другом месте. Если же она завершится на условиях России, Запад может стать началом новой войны против нас", — говорится в сообщении.

В то же время другое западное чиновник отметил, что Россия воспринимает слабость как сигнал к новым завоеваниям.

"После Грузии был Крым, потом Донбасс, затем Украина. Если мы дадим Путину понять, что он может сохранить аннексированные территории, он выберет себе следующую цель", — подчеркнул он.