Даже на Рождество Россия умеет только убивать: МИД Эстонии о массированной атаке

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Эстония выразила решительное осуждение массированных обстрелов Украины, совершенных Россией в ночь на Рождество, 25 декабря. Министерство иностранных дел Эстонии обнародовало кадры, демонстрирующие разрушения, нанесенные российскими ударами. В заявлении на своей странице в X (Twitter) ведомство отметило, что даже в праздничное время Россия продолжает убивать и разрушать.
Последствия атаки по Украине. Фото из открытых источников
В ночь на 25 декабря 2024 года российские кафиры совершили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.
Враг запустил по Харькову сегодня утром 12 ракет, все они были нацелены по котельным, по ТЭЦ, по объектам электроэнергетики. Параллельно с обстрелом Харькова под ударами неприятеля оказалась и вся энергетика страны.
Известный блоггер под ником "Николаевский Ваньок", мониторящий ситуацию и всегда дающий достоверную информацию о направлениях ракет, отметил, что на этот раз этот обстрел был "уникальным".
Сегодня в российских городах было тоже шумно. Беспилотниками были атакованы разные объекты. Также во Владикавказе произошел взрыв в ТРЦ, из-за чего погибли и ранены. Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко и издание ASTRA. Грозный, Чечня. Раздалось 4-5 взрывов. По предварительной информации, несколько дронов упали в районе 2-го полка. Взрывы были слышны во всех окрестностях.
Новости