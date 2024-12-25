Даже на Рождество Россия умеет только убивать: МИД Эстонии о массированной атаке

Эстония выразила решительное осуждение массированных обстрелов Украины, совершенных Россией в ночь на Рождество, 25 декабря. Министерство иностранных дел Эстонии обнародовало кадры, демонстрирующие разрушения, нанесенные российскими ударами. В заявлении на своей странице в X (Twitter) ведомство отметило, что даже в праздничное время Россия продолжает убивать и разрушать.

Последствия атаки по Украине. Фото из открытых источников

"Украина продолжает мужественно противостоять этому злу, и наша поддержка остается непреклонной. Наша цель проста: справедливый и долговременный мир, когда Россия будет отвергнута к своим границам", – говорится в сообщении.

Массированный обстрел Украины: что известно

В ночь на 25 декабря 2024 года российские кафиры совершили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.

Враг запустил по Харькову сегодня утром 12 ракет, все они были нацелены по котельным, по ТЭЦ, по объектам электроэнергетики. Параллельно с обстрелом Харькова под ударами неприятеля оказалась и вся энергетика страны.

Известный блоггер под ником "Николаевский Ваньок", мониторящий ситуацию и всегда дающий достоверную информацию о направлениях ракет, отметил, что на этот раз этот обстрел был "уникальным".

Сегодня в российских городах было тоже шумно. Беспилотниками были атакованы разные объекты. Также во Владикавказе произошел взрыв в ТРЦ, из-за чего погибли и ранены. Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко и издание ASTRA. Грозный, Чечня. Раздалось 4-5 взрывов. По предварительной информации, несколько дронов упали в районе 2-го полка. Взрывы были слышны во всех окрестностях.