Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Юлия Мендель в своей авторской статье для Time заявляет, что Украине необходимо срочное прекращение огня, даже если оно не будет гарантировать справедливый мир. Она считает, что это даст шанс сохранить государство, экономику и сам народ, ведь в нынешних условиях преодолеть Россию только военными методами выглядит невозможным.
Юлия Мендель (фото из открытых источников)
Мендель приводит примеры своих знакомых из разных регионов страны, которые находятся в нетерпеливом ожидании мира. Она отмечает, что некоторые из них уже отчаялись на изменения и уехали в Европу.
Она обращает внимание на то, что за период полномасштабной войны Украину покинули около 7,5 миллионов граждан. Причем эта тенденция только набирает обороты: в прошлом году страну покинули более 440 тысяч человек, что в 3,3 раза больше, чем в 2023 году.
Мендель также отмечает упадок экономики, значительные потери среди украинских военных, а также ужасные последствия для гражданского населения из-за действий россиян. Она обращает внимание, что "треть Украины" из-за постоянных вражеских обстрелов фактически превратилась "в сплошной ад". При этом российские войска, хоть и медленно, но неустанно, продвигаются на Донбассе и подходят к границам Днепропетровской области.
Журналистка предполагает, что "несовершенное" прекращение огня, не удовлетворяющее стремление украинцев к справедливости, является "необходимым шагом" для выживания. В то же время, она признает, что Россия может использовать перемирие для восстановления сил и последующих атак.
Мендель подчеркивает, что это не призыв к капитуляции, а скорее стратегия, учитывающая и сильные, и слабые стороны Украины.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского рассказали, какой должна быть концепция переговоров с Россией . Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления кремлевского диктатора Владимира Путина в адрес Украины. По его словам, нынешняя Россия и ее лидер могут функционировать только в условиях войны, а не выстраивать конструктивные отношения с другими странами. К тому же чиновник считает, что нынешнюю Россию к справедливым переговорам можно вынудить только силой.
Новости