Даже без справедливости: экс-помощница Зеленского пишет, что Украине срочно нужен мир

Юлия Мендель в своей авторской статье для Time заявляет, что Украине необходимо срочное прекращение огня, даже если оно не будет гарантировать справедливый мир. Она считает, что это даст шанс сохранить государство, экономику и сам народ, ведь в нынешних условиях преодолеть Россию только военными методами выглядит невозможным.

Юлия Мендель (фото из открытых источников)

"В разговоре с моими согражданами следует одна отрезвленная правда: эта война истощает нас до глубины души. Один опрос показал, что 38% украинцев готовы пойти на территориальные уступки в обмен на мир. Но это кажется мне неожиданно консервативной фигурой", — пишет она.

Мендель приводит примеры своих знакомых из разных регионов страны, которые находятся в нетерпеливом ожидании мира. Она отмечает, что некоторые из них уже отчаялись на изменения и уехали в Европу.

"Несмотря на чрезвычайную устойчивость моей страны, мы сталкиваемся с врагом, которого невозможно преодолеть только военной силой. Победа только военными средствами, хоть и вдохновляет, может быть уже недостижима. Мы должны спросить, какой ценой происходит наша дальнейшая борьба?" – отмечает журналистка.

Она обращает внимание на то, что за период полномасштабной войны Украину покинули около 7,5 миллионов граждан. Причем эта тенденция только набирает обороты: в прошлом году страну покинули более 440 тысяч человек, что в 3,3 раза больше, чем в 2023 году.

Мендель также отмечает упадок экономики, значительные потери среди украинских военных, а также ужасные последствия для гражданского населения из-за действий россиян. Она обращает внимание, что "треть Украины" из-за постоянных вражеских обстрелов фактически превратилась "в сплошной ад". При этом российские войска, хоть и медленно, но неустанно, продвигаются на Донбассе и подходят к границам Днепропетровской области.

"Пока мы участвуем в бесконечных дебатах о справедливости и о том, возможен ли вообще быстрый мир, россияне захватывают больше земли и уносят больше жизней. По мере того, как война продолжается, патриотизм для некоторых начинает колебаться, заменяясь единственным отчаянным желанием: выжить" , – пишет она.

Журналистка предполагает, что "несовершенное" прекращение огня, не удовлетворяющее стремление украинцев к справедливости, является "необходимым шагом" для выживания. В то же время, она признает, что Россия может использовать перемирие для восстановления сил и последующих атак.

"Но даже временное перемирие могло бы позволить нам укрепить оборону, которую мы не смогли построить до вторжения. Под постоянными российскими обстрелами установить надежные рубежи было почти невозможно. Прекращение огня дало бы шанс укрепить наши границы, укрепить наши силы и подготовиться к тому, что может произойти. Если Россия возобновит агрессию, по крайней мере мы будем стоять на твердой почве, а не на разрушающемся фундаменте", – отмечает она.

Мендель подчеркивает, что это не призыв к капитуляции, а скорее стратегия, учитывающая и сильные, и слабые стороны Украины.

"Украина заслуживает будущего вне бесконечной войны. Наивность сегодня заключается не в поиске передышки, а в вере в то, что бесконечная война на истощение, идеализированная в TikTok и Twitter, может как-то привести к победе", – считает она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского рассказали, какой должна быть концепция переговоров с Россией . Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления кремлевского диктатора Владимира Путина в адрес Украины. По его словам, нынешняя Россия и ее лидер могут функционировать только в условиях войны, а не выстраивать конструктивные отношения с другими странами. К тому же чиновник считает, что нынешнюю Россию к справедливым переговорам можно вынудить только силой.