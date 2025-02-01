Давление не только на Москву, но и на Киев: у Трампа рассказали о методах завершения войны

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Кречмаровская Наталия
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможные варианты завершения войны в Украине. Уже даже заявили о "надежном плане действий".
Фото портал "Комментарии"
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог рассказал о методах, которые возможно использует команда Трампа, чтобы достичь мира в Украине, пишет издание “РБК-Украина”.
По словам Келлога, завершить войну в Украине можно через месяцы, а не годы. Для этого уже есть "надежный план".
По словам генерала в отставке, для этого президент США Дональд Трамп "создает рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "знает, где и как нажать". Келлог отметил, что Трамп умело заключает любые сделки. К тому же, как подчеркнул он, "в интересах национальной безопасности США решить российско-украинскую войну".
Комментируя возможное введение дополнительных санкций против России, чтобы добиться прогресса в войне, Келлог отметил, что решение "остается за президентом Трампом".
Напомним, что президент США Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", заявил, что ведет с Россией "серьезные переговоры" для завершения войны в Украине.
При этом президент США не раскрыл подробности переговоров.
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