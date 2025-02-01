Давление не только на Москву, но и на Киев: у Трампа рассказали о методах завершения войны

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможные варианты завершения войны в Украине. Уже даже заявили о "надежном плане действий".

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Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог рассказал о методах, которые возможно использует команда Трампа, чтобы достичь мира в Украине, пишет издание “РБК-Украина”.

По словам Келлога, завершить войну в Украине можно через месяцы, а не годы. Для этого уже есть "надежный план".

"Я хотел бы сказать, что речь идет о месяцах, а не годах. У нас есть надежный план действий", — отметил Келлог.

По словам генерала в отставке, для этого президент США Дональд Трамп "создает рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "знает, где и как нажать". Келлог отметил, что Трамп умело заключает любые сделки. К тому же, как подчеркнул он, "в интересах национальной безопасности США решить российско-украинскую войну".

"Если мы сможем остановить эту войну, то это будет выгодно всему миру, включая Соединенные Штаты", — добавил Келлог.

Комментируя возможное введение дополнительных санкций против России, чтобы добиться прогресса в войне, Келлог отметил, что решение "остается за президентом Трампом".

Напомним, что президент США Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", заявил, что ведет с Россией "серьезные переговоры" для завершения войны в Украине.

"Мы будем говорить, и, думаю, возможно, сделаем что-то действительно важное. Мы хотим покончить с этой войной, которая бы никогда не началась, будь я президентом. Мы хотим ее остановить, ведь это ужасная война", — прокомментировал ситуацию Трамп.

При этом президент США не раскрыл подробности переговоров.



