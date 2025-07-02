Россия активизировала наступательные операции сразу в двух направлениях в Украине, заставляя Киев задействовать ценные резервы и создавая угрозу расширения боевых действий на другие регионы, сообщает The Independent.

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Отмечается, что Москва стремится максимально увеличить территорию, прежде чем серьезно рассматривать вариант прекращения огня. Украинская сторона, в свою очередь, пытается как можно дольше сдерживать наступление и наносить врагу значительные потери.

"Российские войска постепенно продвигаются в стратегически важном логистическом центре — городе Покровск. Захват этого города будет весомой победой и приблизит контроль Москвы над Донецкой областью", — говорится в публикации.

Также сообщается, что боевые действия приблизились к границам Днепропетровской области.

СМИ отмечают, что, чтобы не дать Москве укрепить позиции на востоке, украинские силы пытаются задержать часть лучших и опытных российских подразделений в северо-восточной части Сумской области.

"Идеальный вариант для Украины – остановить или хотя бы замедлить российское наступление на Донбассе", – убежден российско-британский военный историк Сергей Радченко.

По его словам, это могло стать основой для переговоров о прекращении огня.

Осенью в России может появиться больше стимулов пойти на уступки Украине, когда станет ясно, каких результатов удалось добиться во время наступательной кампании.

Как уже писали "Комментарии", с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США новые санкции против Российской Федерации не были введены. Напротив, в некоторых случаях американская администрация даже смягчила ранее примененные ограничения.