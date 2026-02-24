Стратегия Соединенных Штатов в попытках оказывать давление на Украину во время мирных переговоров оказалась неэффективной. Главная роль в этих процессах должна принадлежать Дональду Трампу, который, по мнению некоторых европейских дипломатов, должен концентрировать усилия на влиянии на Российскую Федерацию, а не на Киев. Такую позицию озвучила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью Bloomberg TV.

Фото: из открытых источников

Она подчеркнула, что по возвращении Трампа в Белый дом президент неоднократно призывал украинскую сторону делать уступки Москве, мотивируя это стремлением ускорить завершение войны. В то же время Дональд Трамп угрожал России введением новых санкций, но, как отметила Каллас, большинство из них так и не были реализованы на практике.

"Подход США заключался в давлении на жертву — на Украину. Год такого влияния не принес результата, и, возможно, стоит переориентировать внимание на другую сторону конфликта", — подчеркнула Каллас.

Ее слова прозвучали на фоне попыток американской администрации разблокировать застывший в тупике переговорный процесс. В то же время европейские союзники Украины остаются вне ключевых переговоров, хотя продолжают финансировать закупки вооружения для Киева. Это происходит после того, как Дональд Трамп значительно сократил объем военной помощи США.

