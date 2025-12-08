"Давай, приезжай, мы здесь": чеченцы, воюющие на стороне ВСУ, озвучили ультиматум Кадырову

Недавно лидер Чечни Рамзан Кадыров публично обратился к украинским военным, призывая их назвать место, где можно будет "встретиться лицом к лицу". После этого заявления бойцы Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, воюющие на стороне Украины и действующие в подразделениях ГУР вместе с Шаманбатом, записали отдельное обращение в его адрес. Об участии этих чеченских подразделений в спецоперациях сообщили источники в разведке.

Фото: из открытых источников

Толчком к очередному заявлению Кадырова стала произошедшая в Грозном атака дроны: беспилотник ударил по высотному зданию, после чего глава Чечни потребовал от украинских силовиков указать точку для личной схватки. Он заявил, что "воины", желающие доказать свою смелость, должны назвать конкретную локацию, где якобы можно было бы "разобраться по-мужски".

В ответ на это командир Абдул-Хаким и бойцы Ичкерии записали видео, где отметили, что не намерены скрываться. Они показали свою позицию и передали: если Кадыров стремится смотреть кому-то в глаза, они готовы встретить его там, где уже находятся. Чеченские военные предложили ему "приехать и поговорить", подчеркнув, что всегда открыты к честному разговору, которого он требует.

Между тем, российские ресурсы сообщали, что утром 5 декабря в Грозном были слышны взрывы. По их данным, дрон попал в одно из зданий комплекса "Грозный Сити", расположенное примерно в 800 метрах от резиденции Кадырова и недалеко от управления ФСБ. На обнародованных в сети фото видны значительные разрушения фасада 28-этажного небоскреба, где часть наружных конструкций была выбита ударной волной.

