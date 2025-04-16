Датские военные пройдут обучение в Украине: что известно

Дания планирует направить несколько подразделений своих военнослужащих в Украину в учебных целях. Речь идет о краткосрочных тренировочных визитах, которые позволят датским солдатам перенять передовой боевой опыт украинских Вооруженных сил. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Дании генерал-майор Петер Бойсен в интервью каналу TV 2.

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По его словам, участие в этих курсах позволит непосредственно изучить практику ведения войны в условиях интенсивного применения дронов и средств радиоэлектронной борьбы. В состав команд привлекут военных из разных полков армии Дании. В то же время, как отметил Бойсен, солдаты не будут вооружены и будут оставаться вдали от боевых действий — вероятно, на западе Украины, вблизи Львова.

"Мы отправляем несколько команд, чтобы своими глазами увидеть, как воюют украинцы. Это шанс получить ценные знания из первых рук", — сказал он.

Генерал также уточнил, что уже дважды побывал в Украине последние месяцы. Первые тренировки с участием датских военных могут стартовать уже этим летом и продлятся от одной до двух недель.

Ожидаемо инициатива вызвала резкую реакцию со стороны Москвы. Российское посольство в Копенгагене назвало такой шаг "эскалационным" и заявило, что Дания "глубже погружается в конфликт".

В датском военном командовании отмечают: участие в боевых операциях не предусмотрено — цель миссии сугубо учебная.

"Комментарии" уже писали, что подготовка Сил обороны Украины за границей не отвечает требованиям современной войны, считает военный эксперт Михаил Жирохов. В эфире "Радио NV" он отметил, что у Европы, которая не участвовала в боевых действиях в течение последних 30 лет, нет соответствующего опыта для обучения украинских военных.