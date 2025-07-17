Даст ли Трамп Украине ракеты для удара по Москве: что это может изменить

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп публично заявил, что он не поддерживает удары ВСУ по Москве, в сети все же начали активно обсуждать эту тему. Если у Украины будет действительно дальнобойное оружие, которым можно будет достать до крупных российских городов, стоит ли идти на такой обстрел? Даст ли Трамп Украине такие ракеты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

Факт того, что удастся поцарапать кремлевскую башню, никак не повлияет на ход боевых действий

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона заявил, что наносить удары по жилой застройке российской столицы или Санкт-Петербурга нет никакого смысла, потому что это не повлияет на ход боевых действий, а население только озлобится.

"Вот, по нам бьют – у нас, что появилась тенденция "сдаваться"? Я не вижу таких тенденций, среди моих знакомых таких людей нет – они только озлобляют нас. Поэтому смысла бить, собственно, по жилой Москве я не вижу. Кроме того, удары по Московской области... — там самая мощная противовоздушная оборона на всей российской территории. Там с фронта стягивали "Торы" и "Панцири" для того, чтобы поставить — как Т-34 стояли на постаментах...", — сказал Романенко.

Эксперт подчеркнул, что нет смысла ВСУ тратить свои беспилотники, которых не так много, для того, чтобы пробовать побить стекла в бизнес-центре "Москва-сити". Аналитик подчеркнул, что факт того, что удастся поцарапать кремлевскую башню, никак не повлияет на ход боевых действий. В то же время стоимость беспилотника начинается со 100 000 евро, а у Сил обороны не хватает БПЛА, чтобы бить по российским предприятиям, которые изготавливают военную продукцию.

Трамп будет ждать 50 дней

Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что пока что президента США Трамп будет ждать 50 дней изменения позиции Путина, а на 51-й день ударит санкциями и что-то может прилететь по Москве.

"Трамп сказал, что США будут применять вторичные тарифы, если не будет мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 50 дней. Таким образом, уже фактически время пошло, отсчет пошел, но, соответственно, к сожалению, проект Линдси Грэма поставили на паузу. Хотя хочу напомнить, что сам сенатор обещал, что это будет что-то мега-мега, но он на паузе", — отмечает Александр Мусиенко.

В то же время, добавляет он, Линдси Грэм не перестает быть активным в информационном пространстве. Он написал большое сообщение, рассказывает эксперт, в котором отметил, что если кто-то интересуется, что может быть с Путиным после 50-и дней, то есть на 51-ый день, то пусть спросят у аятоллы Хаменеи, как это оно бывает, намекнув на то, что могут быть нанесены удары по Москве, как это происходило в случае с Тегераном.

"Было бы хорошо, но для этого по крайней мере нужно ракеты дать или обеспечить дополнительные возможности для наших сил, чтобы мы это сделали. Но президент Трамп этого не хочет делать, по крайней мере, есть такая на сегодня официальная информация. Посмотрим, позиция может изменяться. В конце концов, мы все в хорошем смысле давим, и медиа, и все эти уточки из кремля. Все это ясно показывает и ставит американского президента, а, как следствие, всю Америку в позицию слабой страны, не мега, а слабой. Не думаю, что это им понравится очень длительное время", — высказался Александр Мусиенко.

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