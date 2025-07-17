Даст ли Трамп Украине ракеты для удара по Москве: что это может изменить

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп публично заявил, что он не поддерживает удары ВСУ по Москве, в сети все же начали активно обсуждать эту тему. Если у Украины будет действительно дальнобойное оружие, которым можно будет достать до крупных российских городов, стоит ли идти на такой обстрел? Даст ли Трамп Украине такие ракеты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона заявил, что наносить удары по жилой застройке российской столицы или Санкт-Петербурга нет никакого смысла, потому что это не повлияет на ход боевых действий, а население только озлобится.
Эксперт подчеркнул, что нет смысла ВСУ тратить свои беспилотники, которых не так много, для того, чтобы пробовать побить стекла в бизнес-центре "Москва-сити". Аналитик подчеркнул, что факт того, что удастся поцарапать кремлевскую башню, никак не повлияет на ход боевых действий. В то же время стоимость беспилотника начинается со 100 000 евро, а у Сил обороны не хватает БПЛА, чтобы бить по российским предприятиям, которые изготавливают военную продукцию.
Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что пока что президента США Трамп будет ждать 50 дней изменения позиции Путина, а на 51-й день ударит санкциями и что-то может прилететь по Москве.
В то же время, добавляет он, Линдси Грэм не перестает быть активным в информационном пространстве. Он написал большое сообщение, рассказывает эксперт, в котором отметил, что если кто-то интересуется, что может быть с Путиным после 50-и дней, то есть на 51-ый день, то пусть спросят у аятоллы Хаменеи, как это оно бывает, намекнув на то, что могут быть нанесены удары по Москве, как это происходило в случае с Тегераном.
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