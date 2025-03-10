Дания готова отправить миротворцев в Украину: что известно

Дания может стать одной из первых европейских стран, которая присоединится к возможной миротворческой миссии в Украине. Министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен заявил, что парламент страны "в принципе" одобрил отправку датских военных, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Киевом и Москвой. По его словам, Европа должна продемонстрировать четкую позицию как в отношении Кремля, так и в отношении союзников в Вашингтоне.

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Несмотря на то, что конкретных планов отправки военных пока нет, датское правительство уже рассматривает варианты возможного участия в миротворческой миссии. Завтра начальник Генерального штаба Дании Михаэль Хильдгаард примет участие в международной встрече военных руководителей в Париже, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что там будут обсуждаться потенциальные шаги для стабилизации ситуации в Украине.

По словам министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, НАТО не будет принимать непосредственное участие в такой миссии, однако отдельные европейские страны могут предоставить свои гарантии Украине. Министры также отмечают, что какая-либо миротворческая инициатива не должна ослабить безопасность Балтийского региона.

В Европе и США растет дипломатическая активность, направленная на поиск решений для завершения войны, но, как отметил Расмуссен, ключевой момент в этом процессе – не допустить, чтобы Россия извлекла выгоду от агрессии.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что начались разговоры о том, чьи войска в Украине будут миротворцами после объявления перемирия. Впрочем, по словам политолога Вадима Денисенко, обсуждая темы миротворческого контингента, следует понимать несколько базовых вещей. Стало известно, почему Путин действительно заговорил о миротворцах в Украине – деталях в материале.