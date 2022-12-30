Данилов рассказал, почему Путин переслал угрожать ядерным ударом

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Кравцев Сергей
Россия престала угрожать ядерным ударом после того, как Китай сделал ей замечание. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Kyiv Post" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО подчеркнул, что Китай может влиять на Кремль в вопросах войны против Украины.
Алексей Данилов убежден, что Запад ошибся, сделав из РФ монополиста в вопросе ситуации безопасности на постсоветском пространстве (кроме стран Балтии).
Стоит отметить, Россия постоянно угрожает применением ядерного оружия. В частности, на эту тему часто любит поговорить экс-президент РФ Дмитрий Медведев. А сам Владимир Путин 7 декабря поднял тему ядерного оружия, отметив, что такая угроза для мира существует.
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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский рассказал, может ли Путин применить ядерное оружие.
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