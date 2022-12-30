Данилов рассказал, почему Путин переслал угрожать ядерным ударом

Россия престала угрожать ядерным ударом после того, как Китай сделал ей замечание. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Kyiv Post" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Все затихло после того, как им сделали замечание в Китае, и объяснили, что этого делать нельзя. Россияне послушны в отношении Китая", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Китай может влиять на Кремль в вопросах войны против Украины.

"Фактически, РФ будет подчиненной Китаю, если Запад не сделает выводов", — подчеркнул секретарь СНБО.

Алексей Данилов убежден, что Запад ошибся, сделав из РФ монополиста в вопросе ситуации безопасности на постсоветском пространстве (кроме стран Балтии).

"Если на сегодня не будет ситуации, связанной с ликвидацией ядерного оружия на территории России, то Украина и весь мир не смогут жить в покое. Потому что у сумасшедших нужно забирать спички, оружие и острые предметы", — заявил секретарь СНБО.

Стоит отметить, Россия постоянно угрожает применением ядерного оружия. В частности, на эту тему часто любит поговорить экс-президент РФ Дмитрий Медведев. А сам Владимир Путин 7 декабря поднял тему ядерного оружия, отметив, что такая угроза для мира существует.

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