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Данилов рассказал для чего Путин ввел "военное положение" в оккупированных областях

По словам Данилова, РФ готовится депортировать украинцев

сегодня, 18:23
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Автор:

Лиля Воробьева

Россия готовится к массовой депортации украинского населения. Именно такова цель введенного на оккупированных территориях "военного положения". Такое заявление сделал в Twitter секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов.

Данилов рассказал для чего Путин ввел "военное положение" в оккупированных областях

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

"Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины — это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось не наказано", — заявил Данилов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что означает решение Путина . Российский диктор Путин на заседании Совбеза РФ объявил о решении ввести военное положение в т.н. "ЛНР", "ДНР", а также подконтрольных российской армии территориях Херсонской и Запорожской областей (все это на бумаге аннексировано страной-агрессором). Также он обвинил Украину в отказе от переговоров. Мол, "киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы". По мнению Сергея Шаповалова, политического аналитика Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, введение военного положения на временно оккупированных территориях Украины, которые РФ считает своими, выглядит цирковым спектаклем, даже неизвестно, на кого ориентированным. Следовательно, рассуждает Сергей Шаповалов, на ход боевых действий эти заявления никак не повлияют, пока у России нет ресурса реально изменить ход боевых действий. Ведь уже сейчас она использует против Украины все виды конвенционного оружия.
 



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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1582728608652500992?t=K-3gIv5o9kafj57xNim-QQ&s=35
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