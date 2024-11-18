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Дальнобойные удары по РФ: The Economist выяснил, как Кремль может ответить на решение США

Ранее кремлевский режим уже намекал на одну из возможностей эскалации.

18 ноября 2024, 17:57
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Лиля Воробьева

Страна-агрессор Россия может усилить поддержку йеменских хуситов, осуществляющих ракетные атаки на суда в Красном море. Это может произойти в ответ на разрешение США использовать дальнобойное орудие для ударов по местности РФ. Об этом говорится в материале издания The Economist , где отмечено, что Кремль ранее намекал на возможность такой эскалации.

Дальнобойные удары по РФ: The Economist выяснил, как Кремль может ответить на решение США

Удары дальнобойным оружием по РФ (фото из открытых источников)

Ранее Россия передавала хуситам спутниковые данные через Иран, но в этот раз может предоставить современные ракеты для поражения морских целей. Еще одним сценарием ответа Кремля может стать активизация саботажных операций в Европе, включая подрывную деятельность и покушения, которые совершают российские шпионы.

В материале также не исключают, что РФ может прибегнуть к закладке взрывных устройств на авиалайнерах, что является очередным обострением агрессии.

В то же время, The Economist предполагает, что президент США Джо Байден может рассчитывать на то, что диктатор Владимир Путин воздержится от чрезмерно агрессивных действий, чтобы сохранить перспективу заключения соглашения с Дональдом Трампом в случае его возвращения в Белый дом.

"Если это так, то и Байден, и Трамп получили свой ответ в небе над Украиной ранним утром 17 ноября: масштабные воздушные атаки, самые значительные с прошлого года, парализовали энергетическую систему Украины и унесли жизни, по сообщениям, 18 человек", — подчеркивает издание. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появилась реакция Кремля на разрешение США для Украины бить по России. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о снятии ограничений для Украины на использование американского дальнобойного оружия для ударов по РФ, принятых президентом США Джо Байденом.



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Источник: https://www.economist.com/?irclickid=TaZz8TUMwxyPRK-U45VhKWK4UkCQ1czcCU26xI0&irgwc=1&utm_medium=affiliates.offer.pd&utm_source=impact-apac&utm_campaign=a.new_july_2024_apac_lp&utm_content=conversion.direct-response.non-subscriber.apac_all_enfactum&utm_ter
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