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Дальнобойные разработки Украины в 2024 году: какое новое оружие способно ударить по Москве

В 2024 году Украина разработала немало дальнобойного оружия

30 декабря 2024, 16:10
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Кречмаровская Наталия

Вопрос ударов вглубь территории России западным оружием обсуждался длительное время и после разрешения показал свою необходимость. Разбитые склады с боеприпасами, ракетами и дронами, горючим уменьшили интенсивность обстрелов и заблокировали вражескую логистику. Украина долго ждала от США разрешения на удары дальнобойщики ракетами, однако имеет и свои наработки, которые могут нанести значительные потери РФ.

Дальнобойные разработки Украины в 2024 году: какое новое оружие способно ударить по Москве

Фото портал "Комментарии"

Платформа UA War Infographics сообщила, какие дальнобойные разработки имела Украина в 2024 году.

Дальнобойные разработки Украины в 2024 году: какое новое оружие способно ударить по Москве - фото 2


Среди них почти все новые наработки могут добраться до столицы РФ (дальность свыше 700 км).

Российские СМИ пишут, что якобы Украина уже применяет БПЛА "Пекло". Якобы им атаковали нефтепровод "Дружба" в Брянской области.

"Атаковала или нет — не знаем, но мы недавно публиковали инфографику о новейших украинских разработках, в том числе о "Пекле": дальность 700 км, масса боевой части 50 кг", — сообщили на платформе.

Следует отметить, что некоторые из названых видов вооружения Украина разработала в предыдущие годы, а активное производство и применение началось только в 2024 году.

Напомним, что Россия продолжает совершенствовать средства поражения, как писал портал "Комментарии", внедрила в "Шахеды" искусственный интеллект. Теперь вражеские дроны смогут летать полностью автономно, распознавая электростанции.

"Россияне" даже используют искусственный интеллект, чтобы усложнить блокировку своих беспилотников Shahed. Они начали оснащать их возможностью распознавать цели, даже если они отключены от сети, поэтому если они летают в автономном режиме, они все равно могут видеть объект, напоминающий электростанцию”, – рассказал посол Киева в ЕС Всеволод Ченцов.




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Источник: https://t.me/uawarinfographics/4347
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