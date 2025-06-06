Далеко не месть за "Паутину": названа главная особенность ночного обстрела Украины

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что масштабная атака России на Украину 6 июня не являлась ответом на спецоперацию СБУ под названием "Паутина". По его словам, тезисы о мести — это информационные манипуляции, с помощью которых российская сторона пытается навязать нужный ей нарратив.

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"Это не месть, а плановый террор против мирного населения Украины. Враг системно готовит удары, а затем придумывает оправдание — якобы реагирует на действия украинской стороны. Такое объяснение — только прикрытие для очередного преступления", — подчеркнул эксперт.

Загородний предположил, что Россия готовилась к атаке заранее, но операция СБУ могла частично сорвать ее планы, нанеся значительный ущерб стратегическим объектам.

Также эксперт обратил внимание, что даже сторонники войны в России – так называемые Z-патриоты – остались разочарованными результатами ночного обстрела. По его мнению, у РФ уже нет ресурсов для регулярных атак такого масштаба.

"Вспомните темпы обстрелов в 2022 или 2023 годах — тогда российские ракеты летели значительно чаще. А сейчас — либо не стреляют, либо рассказывают о жестах доброй воли. Это свидетельствует об очевидном истощении арсеналов", — пояснил он.

Напомним, что 1 июня СБУ провела масштабную атаку на российские авиабазы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Была поражена или уничтожена до 41 единицы вражеской стратегической авиации. В ночь на 6 июня РФ нанесла удар по Украине: выпущено 407 дронов и 45 ракет.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную ракетно-дроновую атаку со стороны России. По его словам, врагу не удастся сломать Украину — несмотря на террор, украинцы остаются несокрушимыми. Об этом глава государства заявил во время выступления на саммите городов и регионов.