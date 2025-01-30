Дача Путина под ударом: украинский беспилотник «нащупал» интересную цель

Во время массированной атаки 29 января один из беспилотников двигался в направлении так называемой дачи Путина, расположенной в Карелии на севере России, об этом в комментарии 24 канала сообщил военный эксперт Роман Свитан.

Украинский дрон

По его словам, один из беспилотников достиг Ленинградской области, где его сбили на расстоянии около 100–170 километров от элитной резиденции. Владельцем объекта является компания, связанная с Юрием Ковальчуком – близким другом Путина – и его сыном.

Как говорит Свитан, эта дача – интересная цель, но маловероятно, что дрон летел именно туда. Ленинградская область и близлежащие территории буквально наполнены военными объектами. Куда ни глянь – везде базы, склады или даже объекты флота.

"Куда не плюешь там, то попадешь на военный объект. Можно даже ударить по русскому флоту. Скорее всего, дрон летел по какому-то военному объекту. А вокруг разной недвижимости, которая принадлежит Путину и его друзьям, всегда много ПВО разного уровня", — подчеркнул Свитан.

Эксперт также отметил, что вокруг недвижимости, связанной с Путиным и его окружением, всегда находится мощная система ПВО. Поэтому беспилотники обычно обходят такие зоны. В то же время, подобные атаки могут помогать разведывать расположение вражеских систем противовоздушной обороны и корректировать маршруты для последующих ударов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что накануне огромный пожар бушевал на нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл" под названием "Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Это четвертый по объемам производства топлива завод в РФ, при этом отмечает российский оппозиционный журналист Иван Яковина, он — ультрасовременный. Именно там, говорит он, производят значительную долю самых качественных бензинов, в том числе 98-й.



