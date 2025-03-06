ЦПД: Россия готовит население к возможному проведению мобилизации

Военный пропагандист "Ахмата" Кадырова Апти Алаудинов открыто говорит о необходимости мобилизации "пары миллионов" мужчин для войны против Европы, угрожая Западу полным разгромом и распадом НАТО.

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Это часть более широкой информационной кампании, которая тестирует реакцию населения России на перспективу тотальной войны. Этот нарратив будет исследован, считанные реакции населения и результаты замеров возложат на стол Путину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

"Ранее подобные идеи высказывали другие представители российских властей, а в соцсетях распространяются сообщения о срочных совещаниях в Москве по новому сценарию войны. Кремль пытается убедить россиян в неизбежности конфликта и необходимости новой волны мобилизации, подавая ее как путь к "скорой победе". Я раньше уже говорил, что за 4-6 лет россия планирует возможное вторжение в страны Балтии", – заявил Коваленко.

По его мнению, сейчас привлечение миллионов людей будет означать затяжную и изнурительную войну, которая может длиться десятилетиями, превращая Россию в военный лагерь в стиле 1941-1945 годов.

"Если общество в России не выскажет активного сопротивления, реализация этого сценария станет только вопросом времени. И вместо кофе в Вильнюсе россия потеряет дополнительные территории и государственность в нынешних границах, национальные образования на пока еще территории России возникнут быстрее. Кстати, это те сигналы о мире, которые Россия подает США? Вряд ли", – добавляет руководитель ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что окончательно стало ясно, что оружия от США больше не будет, отметил военный, политолог Виктор Таран. По его словам, в таких условиях необходимо переориентироваться на закупку оружия в Европе, Южной Корее, Турции и других странах и наращивать собственное производство оружия, для чего необходимо не менее 30 млрд долларов.