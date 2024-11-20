ЦПД о вероятном массированном обстреле: «Россияне делали запасы ракет месяцами»

Россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "калибров" и баллистики. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, разъясняя предостережение Посольства США о вероятной массированной атаке по Украине сегодня, 20 ноября.

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"Для обстрелов в РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Тоже корабли. Ранее это уже сообщали.

Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям – реагировать на тревоги", – подчеркнул Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Посольство США: Сегодня РФ может нанести мощный удар по Украине

Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

"Из соображений предосторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги", – предупредили в Посольстве.

Читайте также: 17 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине с применением нескольких десятков ракет разных типов, в частности "Калибр" и "Кинжал". Под российской атакой находились почти все области Украины, а главной целью стал энергетический сектор.

В 3:17 воздушные силы зафиксировали активность российской стратегической авиации, а в 5:42 Россия выпустила ракеты. Одни из первых взрывов зафиксировали в Николаеве, где по данным мэра Александра Сенкевича, Россия нанесла удар по жилому сектору. Впоследствии стало известно, что в городе погибли два человека, а ранения получили четверо взрослых и двое детей. Дальше взрывы фиксировались в Киеве и других регионах. Детали – по ссылке.