Оккупационная администрация во временно захваченном Мариуполе решила построить новый жилой комплекс на месте разрушенных во время войны многоэтажек, которые были уничтожены в результате российских обстрелов. Как сообщили в Мариупольском горсовете, квартиры в новостройках планируют продавать под ипотеку.

Фото: 24 Канал

Речь идет о жилом комплексе "Левобережный", который планируют построить на территории по адресу: улица Азовстальская, 158. Захватчики уже представили визуализацию проекта и объявили о начале продаж. Приобрести жилье, судя по всему, ориентированы на граждан РФ, поскольку местные жители из-за сложного финансового положения не могут даже думать об ипотеке.

В горсовете напомнили, что на этом участке раньше стояли жилые дома мариупольцев, пострадавших в результате обстрелов во время блокады города. В 2023 году, признав постройки аварийными, оккупационные власти их просто снесли. Люди остались без жилья.

Более того, весной 2024 года улицу Азовстальскую переименовали в Тульский проспект, что, по словам местных властей, было сделано намеренно, чтобы жители не могли юридически доказать свои права на разрушенную собственность. После волны возмущения название вернули, однако вопрос восстановления жилья или компенсаций остался без решения.

Мариупольцы жалуются, что, несмотря на обещания о новых квартирах взамен разрушенных, они остались ни с чем:

"Мы остались без жилья. Нам говорили, что будет компенсация в виде новых домов, но вместо этого землю передали под коммерческое строительство. Мы стали бездомными с пропиской", — говорят местные жители.

Несмотря на многочисленные обращения, протесты и письма, власти оккупантов игнорируют требования людей, запуская проекты, выгодные исключительно российскому застройщику.

Портал "Комментарии" писал, что российское командование возобновило опрокидывание резервов через Мариуполь в направлении Родов. Эта ротация имеет свои особенности.