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Цинизм зашкаливает: жителей захваченных регионов заставляют сдавать кровь для армии РФ

Украинцев в оккупации заставляют сдавать кровь для российской армии

21 ноября 2024, 21:22
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Марьян Ощановский

Российские захватчики провели очередную волну принудительной сдачи крови для солдат РФ среди бюджетников и социально-уязвимого слоя населения временно оккупированных территорий Украины.

Цинизм зашкаливает: жителей захваченных регионов заставляют сдавать кровь для армии РФ

Оккупанты усиливают давление на украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, таким образом россияне пытаются "спасать" нескончаемый поток раненых российских оккупантов.

Отмечается, что в захваченном Мариуполе коллаборанты составляют обязательные планы количества доноров среди педагогов, работников жилищно-коммунального хозяйства и граждан, получающих субсидии. За невыполнение "плана" люди рискуют не получить выплаты.

По данным Центра сопротивления, на территориях оккупированной Херсонщины коллаборанты систематически организуют работников бюджетной сферы для сдачи крови. Для этого мобильный комплекс забора донорской крови ездит по районным центрам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция не испугалась новой ядерной доктрины РФ, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро. "Ядерные угрозы Путина — это лишь риторика. Мы не позволим себя запугать этими угрозами", — прокомментировал Жан-Ноэль Барро. По словам французского министра, Путин использует ядерный шантаж последние 2,5 года, чтобы обеспокоить страны НАТО. Он заявил, что смена ядерной доктрины РФ не стала сюрпризом для Франции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России активизировалась восточнее Великой Новоселки на юге Донецкой области. Как сообщает паблик DeepState, 20 ноября российские захватчики совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от Великой Новоселки. По данным паблика, основные усилия армия РФ направляет на Раздольное, где 20 ноября при поддержке 5 единиц техники было заброшено десант численностью свыше взвода, и к западу от Новодонецкого, где российская армия провела механизированные атаки.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-shantazhuyut-ukrayintsiv-zmushuyuchy-stavaty-donoramy-dlya-armiyi-kremlya/
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