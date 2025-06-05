Цинизм зашкаливает: в РФ смеются над ударом КАБами по Херсону

В четверг российские войска нанесли удар по Херсону — управляемую авиационную бомбу сбросили на областную администрацию.

Обстрел Херсона. Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что российские паблики смеются, что "КАБ наладила работу украинской администрации в Херсоне и устроила выходной". К тому же, российская пропаганда пытается выдать это за большую победу.

Однако в действительности, по данным Центра, враг дважды применял управляемые авиабомбы в Херсоне. Это террористический обстрел гражданского объекта в областном центре. И такой обстрел не имеет ничего общего с "военными достижениями".

"Россияне в своих постах называют удар "рабочим визитом" и "отладкой работы" — это попытка замаскировать террор против мирного населения под "точечную военную операцию", — говорится в сообщении.

В Центре объяснили, что информация о "выходном" и "наведении порядка" — это циничный язык агрессора, который призван унизить жертв обстрела и замаскировать факт военного преступления.

"Факт: удар по Херсону — еще одно доказательство, что Россия не способна воевать на фронте, а снова бьет по гражданским административным центрам", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Кремль скрывает свое стремление продолжать войну. Отмечают, что Киев готов к эффективной дипломатии, однако цель Москвы – продолжение войны. На скрытое стремление указывает: Москва имитирует переговорный процесс, чтобы отсрочить момент внедрения новых санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.



