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Цинизм зашкаливает: после кровавых ударов по Украине в ООН призвали защитить россиян

В ООН призвали защитить россиян после того, как стало известно, что Украина получила разрешение бить по РФ

сегодня, 09:24 comments3536
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Ткачик Олеся

ООН призывает защитить гражданских лиц после сообщений о разрешении президента США Джо Байдена на удары с территории Украины вглубь России ракетами ATACMS, о чем заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Цинизм зашкаливает: после кровавых ударов по Украине в ООН призвали защитить россиян

Антониу Гутерриш

При этом, как подчеркнул политолог Петр Олещук, защита украинских гражданских в самой позорной организации в истории мира никого не интересует. Ибо главное, о чем думают тамошние бюрократы – это деньги, которые можно получить от России, убежден эксперт.

"Смысл жизни этих паразитов – попытаться где-то в рашке присесть на поток в качестве "иностранного консультанта", а для этого нужно постоянно демонстрировать лояльность к их повелителю, что они и делают", – добавил Олещук.

Поэтому, добавил политолог, такие как генсек ООН Антониу Гутерриш ездят в Казань на поклон к бункерному психопату Владимиру Путину, лишь бы потом о них не забыли и взяли в какой-то совет директоров.

"Ну а помощники Гутерриша надеются, что и им что-нибудь достанется. Или хотя бы черной икрой под vodka накормят", — отметил Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последние дни Россия наносит по Украине кровавые удары, запуская ракеты и шахеды по гражданской инфраструктуре. Каждый день от действий россиян гибнут простые украинцы, в том числе и дети. Трагедии и Сумах и Одессе не вызвали реакции у ООН и там не призывали Россию остановиться.

Кроме того, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед". В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один – ребенок. Ранены – 12 человек, из них два ребенка.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Gu5vN2seJm25rqbiago2DEqc93WqK67Ezi27wKGR59DxsyTWAa4bB97E69LFGJLyl&id=100000541433652
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