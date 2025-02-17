Цинизм зашкаливает: что планируют сделать оккупанты в Мариуполе до 9 мая

Россия пытается навязать свою идеологию на временно оккупированных территориях. В Мариуполе оккупанты до 9 мая планируют установить монумент "Мариуполь – город военной славы", который, по данным Центра национального сопротивления, должен стать символом прославления оккупации.

Фото портал "Комментарии"

“Оккупанты планируют открыть памятник до 9 мая, используя дату как повод в очередной раз переписать историю и представить собственную агрессию как так называемое освобождение”, — уточнили в Центре.

Отмечается, что наиболее циничным является то, что на этом монументе рядом с ветеранами Второй мировой войны захватчики решили отчеканить имена тех же российских извергов, которые в 2022 году собственноручно разрушили город и уничтожили десятки тысяч мирных украинцев.

"Перед установкой этого памятника позора захватчики системно зачищали город от любых украинских символов. Они уничтожили памятники, мемориалы и стенописи, напоминавшие о подлинной истории Мариуполя. Теперь на их месте возводят монументы, призванные узаконить военные преступления россиян и вытеснить самое упоминание о том, что Мариуполь — это украинский город”, — говорится в сообщении.

В Центре убеждены, что враг ставит своей целью заставить местных жителей смириться с оккупацией, создать иллюзию "возвращения жизни" в город и навязать культ войны, используемый захватчиками как идеологическое оружие.

Напомним, что в Кремле, как писал портал "Комментарии", создают иллюзию успехов на оккупированной территории. Российский диктатор Владимир Путин принял в Кремле руководителя оккупационной администрации в Донецкой области Дениса Пушилина. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что гауляйтер отчитался о многочисленных "успехах", которые существенно расходятся с реальностью на ВОТ.



