Цинизм России вышел на новый уровень: что придумали о телах погибших военных

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Кречмаровская Наталия
Украина и Россия начали процесс передачи тел погибших военных. Российская сторона пыталась спекулировать на этой теме с 7 июня. Однако, как отметили в Украине, обмен телами погибших производится согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Россия придумала очередную циничную манипуляцию — якобы Украина забрала лишь 1212 тел своих военных из 6000 по особым причинам. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в сети распространяется фейковая информация, якобы немецкая газета Deutsche Welle написала, что Украина забрала лишь 1212 тел — из-за того, что власти смогли получить от семей 1212 погибших отказ от денежной компенсации.
В Центре подчеркнули, что на самом деле такой статьи не существует. Отмечается, что информация, распространяемая российскими пропагандистами, полностью выдумана и не имеет никакого подтверждения.
Такими вымыслами, да еще и от имени известных иностранных медиа, как отметили в ЦПД, Россия пытается придать своим словам большее правдоподобие. Подобные вбросы по передаче тел погибших военных распространялись в сети Интернет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ходе второго раунда переговоров, которые украинская и российская делегации провели в Стамбуле, был согласован большой обмен военнопленными. Также стороны согласовали возвращение тел погибших бойцов 6000 на 6000.
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