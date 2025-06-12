Цинизм России вышел на новый уровень: что придумали о телах погибших военных

Украина и Россия начали процесс передачи тел погибших военных. Российская сторона пыталась спекулировать на этой теме с 7 июня. Однако, как отметили в Украине, обмен телами погибших производится согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Россия придумала очередную циничную манипуляцию — якобы Украина забрала лишь 1212 тел своих военных из 6000 по особым причинам. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в сети распространяется фейковая информация, якобы немецкая газета Deutsche Welle написала, что Украина забрала лишь 1212 тел — из-за того, что власти смогли получить от семей 1212 погибших отказ от денежной компенсации.

В Центре подчеркнули, что на самом деле такой статьи не существует. Отмечается, что информация, распространяемая российскими пропагандистами, полностью выдумана и не имеет никакого подтверждения.

Такими вымыслами, да еще и от имени известных иностранных медиа, как отметили в ЦПД, Россия пытается придать своим словам большее правдоподобие. Подобные вбросы по передаче тел погибших военных распространялись в сети Интернет.

"Эти действия являются частью более широкой информационной кампании, направленной на дискредитацию украинского руководства и процессов репатриации. Россия пытается подорвать доверие к украинским властям и вызвать эмоциональную реакцию в обществе, чтобы усилить внутреннее напряжение", — убеждены в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ходе второго раунда переговоров, которые украинская и российская делегации провели в Стамбуле, был согласован большой обмен военнопленными. Также стороны согласовали возвращение тел погибших бойцов 6000 на 6000.



