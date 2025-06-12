logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Цинизм России вышел на новый уровень: что придумали о телах погибших военных
commentss НОВОСТИ Все новости

Цинизм России вышел на новый уровень: что придумали о телах погибших военных

Россия прибегла к очередным манипуляциям с возвращением тел погибших воинов ВСУ

сегодня, 19:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украина и Россия начали процесс передачи тел погибших военных. Российская сторона пыталась спекулировать на этой теме с 7 июня. Однако, как отметили в Украине, обмен телами погибших производится согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

Цинизм России вышел на новый уровень: что придумали о телах погибших военных

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Россия придумала очередную циничную манипуляцию — якобы Украина забрала лишь 1212 тел своих военных из 6000 по особым причинам. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в сети распространяется фейковая информация, якобы немецкая газета Deutsche Welle написала, что Украина забрала лишь 1212 тел — из-за того, что власти смогли получить от семей 1212 погибших отказ от денежной компенсации.

В Центре подчеркнули, что на самом деле такой статьи не существует. Отмечается, что информация, распространяемая российскими пропагандистами, полностью выдумана и не имеет никакого подтверждения.

Такими вымыслами, да еще и от имени известных иностранных медиа, как отметили в ЦПД, Россия пытается придать своим словам большее правдоподобие. Подобные вбросы по передаче тел погибших военных распространялись в сети Интернет.

"Эти действия являются частью более широкой информационной кампании, направленной на дискредитацию украинского руководства и процессов репатриации. Россия пытается подорвать доверие к украинским властям и вызвать эмоциональную реакцию в обществе, чтобы усилить внутреннее напряжение", — убеждены в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ходе второго раунда переговоров, которые украинская и российская делегации провели в Стамбуле, был согласован большой обмен военнопленными. Также стороны согласовали возвращение тел погибших бойцов 6000 на 6000.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14583
Теги:

Новости

Все новости