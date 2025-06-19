Цинизм РФ ужасает: что нашли среди тел украинских военных (ФОТО)

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда пытается навязать украинцам мнение, что Украина отказывается забирать тела погибших военных. Украинские власти ответили, что среди тел, которые передает российская сторона, есть тела погибших военных РФ.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко предоставил доказательства, показав, кого передает Россия.
Среди доказательств – тело №192/25. Одет в форму образца вооруженных сил России. При нем – паспорт гражданина РФ, военный билет, талон аттестата военнослужащего №1252, выписки из приказа командира в/ч №52 от 26.12.2023, жетон с надписью: "ВС РОССИИ МТ-146004".
Клименко объяснил, что была установлена личность погибшего. Это Бугаев Александр Викторович, 1974 года рождения, военнослужащий 1-го батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ (в/ч 35390). Родственники начали поиски еще в конце марта после его исчезновения в районе Новомихайловки Донецкой области.
Однако убежден, что платить все же придется – Украина возвращает эти тела.
Глава МВД подчеркнул, что мир видит разницу. Украина возвращает каждого своего воина – с именем и честью, Россия скрывает своих, использует их как материал, а затем забывает.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне за убитого на войне сына вручили отцу микроволновку.
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