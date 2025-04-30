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Цинизм поражает: в РФ заявили о военных целях в Харькове и Днепре

Какие объекты были обстреляны в Харькове и Днепре по версии РФ

30 апреля 2025, 14:17 comments1181
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Кречмаровская Наталия

Вечером 29 апреля российские войска нанесли массированный удар дронами по Харькову и Днепру. В результате атаки есть пострадавшие, разрушения гражданских объектов, в том числе частные и многоэтажные дома. Однако в России цинично объясняют разрушения, вызванные обстрелами.

Цинизм поражает: в РФ заявили о военных целях в Харькове и Днепре

Харьков. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что пропаганда РФ пытается оправдать массированные удары дронами по Харькову и Днепру откровенной ложью об исключительно военных целях. Отмечается, что якобы россияне поразили места скопления военных автомобилей, военные и инфраструктурные объекты, а гражданские объекты якобы пострадали исключительно из-за работы украинского ПВО.

"Это типичная ложь российской пропаганды, к которой Кремль прибегает каждый раз после массированных ударов по гражданским жителям Украины. В то же время, российские пропагандисты продолжают обвинять именно Украину в нежелании прекращения огня", — в ЦПД объяснили цинизм России.

В Центре отметили, что на самом деле минувшей ночью в результате целенаправленных российских ударов по гражданским в Харькове, по данным городских властей, разрушения получили жилые многоэтажки, частные дома, медицинское учреждение и другие объекты гражданской инфраструктуры. По последней информации, пострадали не менее 47 человек.

В Днепре, по предварительным данным городских властей, россияне повредили не менее пяти частных жилых домов. К сожалению, один гражданский человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, в Офисе президента Украины, как писал портал "Комментарии", объяснили, почему Кремлю необходимо перемирие.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14076
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