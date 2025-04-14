Цинизм поражает: как россияне объясняют гибель гражданских в Сумах

Ракетный удар по Сумам поразил мир – в Вербное воскресенье россияне выпустили две баллистические ракеты. Удар пришелся на центр города, где находились мирные жители. При этом россияне оправдывают обстрел.

Обстрел. Иллюстративное фото

Цинизм российской пропаганды после ракетной атаки на Сумы пробил очередное дно, объясняет Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

"После новой кровавой ракетной атаки на мирных украинцев в Сумах пропаганда РФ снова цинично скулит, что "Россия скорбит о смерти своих", — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что российский блогер Подоляка, сам родом из Сум, цинично написал: "Я уже неоднократно предупреждал и советовал землякам покинуть наш родной город, который уже стал прифронтовым". Он оправдывает, что "большинство погибших мирных — это пассажиры троллейбуса, случайно проезжавшего мимо. Если бы он проехал минутой раньше или позже, таких жертв бы не было".

"То есть те, кто принимал решение нанести удар, совершенно четко понимали, что жертвами этого "высокоточного удара" в Вербное воскресенье станут именно десятки мирных жителей. И никакой "военной целью" это не может быть оправдано. Но ударили", — объяснили истинные намерения Кремля в Центре.

Аналитики объясняют, что российский террор в отношении украинцев продолжается. Цель России – очевидна. Кремль хочет запугать, деморализовать и наконец склонить к капитуляции Украину. Эта стратегия "воздействия на противника" была апробирована Москвой еще в 90-х и 2000-х в Чечне. А беспрецедентный цинизм давно стал фирменным признаком российской пропаганды.

Напомним, что Кремль, как писал портал "Комментарии", хочет сорвать намерения Британии отправить миротворческие силы в Украину.







