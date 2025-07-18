В самопровозглашенной "ДНР" пробили очередное дно — устроили "шоу на костях" к годовщине сбития рейса МН17.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что 17 июля на временно оккупированной части Донецкой области "молодая гвардия Единой России" провела "акцию памяти" к 11-й годовщине трагедии самолета MH17. Мероприятие провели вместе со священником и местными коллаборантами — возложили цветы к мемориалу, организовали фотовыставку и произносили речи.

"Несмотря на очевидный цинизм, российская пропаганда продолжает перекладывать ответственность на Украину за гибель 298 человек, в том числе — 80 детей", — говорится в сообщении ЦПД.

Аналитики Центра противодействия дезинформации напомнили, что рейс MH17 был сбит 17 июля 2014 над оккупированной частью Донецкой области ракетой зенитно-ракетного комплекса "Бук" российского производства.

Международная следственная группа (JIT) установила, что ракетная установка "Бук" была доставлена с территории России, ее вернули обратно после сбыта самолета. Ракета была выпущена из подконтрольной оккупантам территории. Кроме того, признал Россию также ответственным за сбыт самолета и Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Россия не просто сбила гражданский самолет — она 11 лет лжет об этом, искажая факты и манипулируя памятью жертв", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда в очередной раз обвиняет Украину в продаже западного вооружения преступным группировкам. Отмечают, что на этот раз оружие, как уверяют россияне, якобы поступает с GPS-трекерами, которые снимают в Сумской области, после чего его фиксируют как потери в бою.



