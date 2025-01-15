Циничный расчет Кремля: что хочет показать Путин ракетными ударами

В среду, 15 января, Россия снова совершила массированную воздушную атаку на территорию Украины. Под обстрелом оказались объекты критической инфраструктуры. И уже не в первый раз Россия пыталась поразить объекты газотранспортной системы. У Зеленского такой удар называют местью Путина.

Фото портал "Комментарии"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что для Украины не секрет, что Российская Федерация постоянно пытается атаковать критическую инфраструктуру, пишет “РБК-Украина”.

Он пояснил, что во время утренних обстрелов Россия пыталась нанести максимальное поражение газовым хранилищам и газотранспортным системам на западе Украины.

"Вы абсолютно правы, Россия в целом атакует критическую инфраструктуру, это для нас не секрет, но да, она хочет в западных регионах Украины нанести максимальное поражение газовым хранилищам и газотранспортным системам в принципе. Это циничный расчет, чтобы показать, что вот вы остановили транзит , а мы вам отомстили", — заявил Подоляк.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", в течение месяцев накапливает ракеты, это указывает на то, что не планирует быстро завершить войну против Украины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что, учитывая действия России, она планирует воевать в течение 2025 года. По его словам, изменить эти планы можно только путем выведения из строя враждебной логистики и ограничения экономических возможностей ее союзников.

Коваленко отметил, что Россия с лета активно накапливала ракеты. Враг продолжает производить ракеты Х-101 и "Калибр". Ситуация с "Искандерами" сложнее из-за санкций, однако Россия все еще находит способы поставлять необходимые компоненты. Этот процесс стал гораздо сложнее и продолжительнее.