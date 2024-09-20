Циничное хищение на фортификациях: как выглядят оборонные сооружения возле Чернигова (ФОТО)

В Украине в 2023-2024 гг. активно строили фортификации. Однако, несмотря на хорошие отчеты на практике фортификации не пригодны для обороны. Какие фортификационные сооружения построили вблизи Чернигова, показал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, ссылаясь на информацию издания “Время Черниговский”, пишет портал "Комментарии".



Чернигов. Иллюстративное фото

Отмечается, что на строительство фортификационных сооружений потратили 110 млн грн, а строительством занималось подконтрольное бывшему Черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко.

“В распоряжении “Времени Черниговского” фото так называемых “фортификаций” возле Чернигова, на которые Черниговский городской совет потратил 110 млн грн, и которые, по нашим данным, успешно освоило подконтрольное Атрошенко УТБ-инжиниринг. Призываем правоохранительные органы провести расследование, как случилось, что деньги общины были направлены на фортификации, а в результате получилось такое. Готовы передать фото с геолокацией правоохранителям”, — говорится в сообщении.









Напомним, что командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов раскритиковал украинские фортификации, которыми из-за неправильного строительства враг продвигается к позициям ВСУ.

Комбат добавил, что "врагу достаточно просто толкать в такие рвы своих зэков и контрактников, чтобы толпами бежали", пока кто-то не добежит до украинских позиций. Подробнее о мнении комбата читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стоимость строительства фортификаций постоянно увеличивается. Какое сырье прибавляет в цене, читайте здесь.