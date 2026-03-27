Циническая атака РФ по большому городу: люди остались без крова, есть пострадавшие

Российские войска совершили очередную атаку на Харьков , в результате которой пострадала жилищная инфраструктура города. По словам городского головы Игоря Терехова , удар был нанесен по Киевскому району , где вражеская ракета попала в многоквартирный дом . Предварительно сообщалось о пострадавших, а все обстоятельства произошедшего сразу начали уточнять соответствующие службы.

Фото: из открытых источников

Впоследствии стало известно, что под обстрел попала девятиэтажка , где травмы получили шесть человек. У пострадавших зафиксировали острую реакцию на стресс , им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия оперативно работают спасатели , медики и другие службы, которые ликвидируют последствия удара и помогают жителям.

Кроме ракетных обстрелов, российские силы нанесли еще один удар по этому же району, на этот раз применив беспилотник . Таким образом, город подвергся сразу нескольким атакам за короткий промежуток времени, что свидетельствует о целенаправленном давлении на гражданскую инфраструктуру.

Накануне, 26 марта, Харьков уже оказывался под ударом: вражеский дрон попал вблизи жилых домов и заведений, в результате чего пострадал пожилой мужчина. В то же время атаки не ограничились только этим городом. В Днепре из-за удара беспилотника была повреждена многоэтажка, а пожары охватили квартиры на нескольких этажах.

Сложная ситуация наблюдалась и в Одесской области , где российские войска атаковали портовую и энергетическую инфраструктуру . Поэтому тысячи жителей остались без электроснабжения, а в отдельных населенных пунктах возникли перебои с водой. Часть объектов пришлось перевести на резервное питание.

