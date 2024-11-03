Цифры Залужного до сих пор актуальны: в ВР сказали, сколько нужно мобилизовать украинцев

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Украине необходимо мобилизовать 500 тысяч человек, как ранее отмечал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщил народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко в эфире телеканала "Прямой", подчеркнув, что важно поддерживать постоянный темп мобилизации.
Мобилизация в Украине
По словам Костенко, мобилизация в Украине с мая по сентябрь проходила стабильно, но с началом сентября наблюдается спад, и, хотя в октябре пытались исправить ситуацию, общая тенденция свидетельствует об уменьшении.
Кроме того, народный депутат отметил, что даже при улучшении темпов мобилизации, когда планируется набирать определенное количество людей ежемесячно, чтобы достичь отметки в 200 тысяч, этого все равно может быть недостаточно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что Воздушные Силы сбивают меньше "шахедов", потому что из частей Воздушных Сил и не только немало людей направляют в пехоту. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
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