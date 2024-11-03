Цифры Залужного до сих пор актуальны: в ВР сказали, сколько нужно мобилизовать украинцев

Украине необходимо мобилизовать 500 тысяч человек, как ранее отмечал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщил народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко в эфире телеканала "Прямой", подчеркнув, что важно поддерживать постоянный темп мобилизации.

Мобилизация в Украине

По словам Костенко, мобилизация в Украине с мая по сентябрь проходила стабильно, но с началом сентября наблюдается спад, и, хотя в октябре пытались исправить ситуацию, общая тенденция свидетельствует об уменьшении.

"Мы этого не можем допустить ни в коем случае. Это будет большой проблемой и мы потом не сможем это догнать. Мы должны держать темп", — подчеркнул Костенко.

Кроме того, народный депутат отметил, что даже при улучшении темпов мобилизации, когда планируется набирать определенное количество людей ежемесячно, чтобы достичь отметки в 200 тысяч, этого все равно может быть недостаточно.

Помните, Залужный говорил, что нам нужно 500 тысяч? Вот смотря на эти цифры и смотря на то, какое нам нужно пополнение, я все же прихожу к выводу, что Залужный не "с потолка" брал эти цифры. И я больше соглашаюсь с ним, что такая цифра более актуальна, чем то, сколько мы набираем или чем то, что нам говорили до этого, что нам столько не нужно", — отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что Воздушные Силы сбивают меньше "шахедов", потому что из частей Воздушных Сил и не только немало людей направляют в пехоту. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат.





