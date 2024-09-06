Цифры выросли в разы: Остин назвал потери РФ в Украине

Страна-агрессор терпит огромные потери из-за имперских фантазий российского диктатора Владимира Путина. За все время полномасштабного вторжения России в Украину убиты или ранены около 350 тысяч российских солдат. Как информирует портал "Комментарии", об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-24"), которое проходит на авиабазе в Германии.

Потери россиян. Фото: из открытых источников

Министр обороны США заверил, что "коалиция из около 50 стран доброй воли остается объединенной и жесткой" в поддержку Украины".

"И сегодня мы будем прилагать еще больше усилий, чтобы увеличить нашу поддержку для Украины", — сказал Остин.

Глава Пентагона добавил, что сегодня встреча в формате "Рамштайн" проходит в динамичный момент.

"Украина продолжает перехватывать инициативу на поле боя. Украинские войска сейчас проводят операцию в российской Курской области. Армия агрессии Кремля сейчас находится в обороне на собственной территории. Но мы знаем, что злоба Путина глубоко простирается. Москва продолжает свое наступление на востоке Украины, и особенно вокруг Покровска. Путин передислоцирует свои войска в Курскую область. Кремль продолжает бомбить украинские города и делать мишенью украинское гражданское население. Это возмущает", — отметил Остин.

При этом, как добавил министр обороны США, Россия несет огромные потери из-за имперских фантазий Владимира Путина. В частности, по его данным, более 350 тысяч российских военных были убиты и ранены с того момента, как Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. С 24 февраля 2022 года украинские Вооруженные силы Украины потопили, уничтожили или повредили 32 российских корабля. Украинцы вынудили россиян вывести все важнейшие корабли из Крыма. Чиновник сказал, что украинцы также уничтожили 97 российских боевых самолетов.

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