Цифры ужасают: в ООН рассказали, сколько замученных россиянами украинских военнопленных

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты пытают украинских военнопленных, начиная с первых допросов. При этом практика пыток в российском плену является "широко распространенной и систематической". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью нидерландскому телеканалу NOS заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл.
Украинские военнопленные. Фото из открытых источников
Глава Мониторинговой миссии ООН отметила, что РФ замучила 95% украинских военнопленных в своих тюрьмах.
Как известно, пытки нарушают статью 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Заместитель командира украинской бригады 7 августа рассказал, что российские власти в СИЗО Ростовской области пытали и "зверски" убили украинского военнопленного, который с ним служил.
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