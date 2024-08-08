Цифры ужасают: в ООН рассказали, сколько замученных россиянами украинских военнопленных

Российские оккупанты пытают украинских военнопленных, начиная с первых допросов. При этом практика пыток в российском плену является "широко распространенной и систематической". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью нидерландскому телеканалу NOS заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл.

Украинские военнопленные. Фото из открытых источников

Глава Мониторинговой миссии ООН отметила, что РФ замучила 95% украинских военнопленных в своих тюрьмах.

"Они подвергаются пыткам во время первого допроса. Их бьют металлическими палками, жестко бьют током. Их раздевают. Это ужасно. Это худшее, что я видела за 20 лет моей карьеры, посещая пленных от имени ООН. Пытки широко распространены и структурны. 95% украинских военнопленных подверглись пыткам, и это является военным преступлением", — сказала она.

Как известно, пытки нарушают статью 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Заместитель командира украинской бригады 7 августа рассказал, что российские власти в СИЗО Ростовской области пытали и "зверски" убили украинского военнопленного, который с ним служил.

"Заявления Белла и предыдущие отчеты мониторинговой миссии о нарушении Россией прав украинских военнопленных согласуются с давними оценками ISW о систематических нарушениях Россией международных прав человека и гуманитарного права в оккупированной Украине и в отношении украинских военнопленных", — указывается в отчете Института изучения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров в Совбезе ООН истерически потребовал снять все угрозы с России.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Госдепе признали, что помощь Украине может прекратиться: что произошло.



