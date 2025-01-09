Чувствуют себя россиянами: РФ уже изменила идентичность украинцев на захваченных территориях

Украинцев, оставшихся проживать на оккупированных территориях, заставляют оформлять российские паспорта. Без этого документа люди лишены доступа к многим услугам, в том числе к медицинской помощи. Таким образом, Россия пытается интегрировать местное население в свою среду, постепенно меняя его идентичность, сообщил в эфире Freedom адвокат, эксперт Регионального центра прав человека и управляющий партнер адвокатского объединения "Амбрела" Андрей Яковлев.

Оккупанты

Россия интегрирует местное население, изменяя его идентичность, причем делая так, чтобы возврат был затруднен и очень усложнен. Фактически, она запрещает доступ к административным услугам, дает его после получения российского паспорта”, — отметил адвокат.

По его словам, подобная практика является давней стратегией РФ, которую следует рассматривать как форму преследования. По его убеждению, Россия намеренно ограничивает доступ к базовым административным услугам, таким как медицинская помощь или услуги коммунальных служб, заставляя людей постепенно приспосабливаться к российской среде. Это способ изменения идентичности, подчеркнул Яковлев.

В этом контексте он также приводит пример молодежи с оккупированных территорий, которая на момент увлечения была детьми, а теперь часть из них идентифицирует себя с россиянами.

"Этот процесс вроде бы медленный, вроде бы не происходят какие-то убийства, однако это фактически необратимый процесс, если не будет какого-то давления, которое каким-то образом это остановит. Все-таки на оккупированных территориях действует международное гуманитарное право, обязывающее оккупационные органы не создавать препятствий для жизнедеятельности местного населения, не вмешиваться в их деятельность, а значит, что они фактически изгоняют местное население, если оно не соглашается с их политикой”, – объяснил Яковлев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцам на оккупированных территориях запретили жениться.



