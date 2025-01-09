Чувствуют себя россиянами: РФ уже изменила идентичность украинцев на захваченных территориях

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Ткачик Олеся
Украинцев, оставшихся проживать на оккупированных территориях, заставляют оформлять российские паспорта. Без этого документа люди лишены доступа к многим услугам, в том числе к медицинской помощи. Таким образом, Россия пытается интегрировать местное население в свою среду, постепенно меняя его идентичность, сообщил в эфире Freedom адвокат, эксперт Регионального центра прав человека и управляющий партнер адвокатского объединения "Амбрела" Андрей Яковлев.
Оккупанты
По его словам, подобная практика является давней стратегией РФ, которую следует рассматривать как форму преследования. По его убеждению, Россия намеренно ограничивает доступ к базовым административным услугам, таким как медицинская помощь или услуги коммунальных служб, заставляя людей постепенно приспосабливаться к российской среде. Это способ изменения идентичности, подчеркнул Яковлев.
В этом контексте он также приводит пример молодежи с оккупированных территорий, которая на момент увлечения была детьми, а теперь часть из них идентифицирует себя с россиянами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцам на оккупированных территориях запретили жениться.
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