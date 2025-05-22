Чудес не будет: Залужный сделал откровенное заявление о границах 1991 года

Ожидания восстановления границ 1991 или даже 2022 года бесполезны, пока Российская Федерация сохраняет ресурсы для ведения войны. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время своего выступления на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире".

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье", — сказал Залужный.

Он подчеркнул, что способность России продолжать боевые действия зависит от наличия у нее соответствующих ресурсов. Залужный отметил, что, начиная с конца 2023 года, Россия ведет войну на истощение.

"Пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и предпринимать попытки отдельных наступательных действий", — подчеркнул он.

По убеждению Залужного, одержать победу в этой войне можно только путем полного уничтожения способности России вести боевые действия, то есть разрушение ее военно-экономического потенциала.

"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях — а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались. Мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды и др." об этом даже думать", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный рассказал, что помогло выстоять украинской армии . Украинское командование активно использует современные технологии, чтобы противостоять российскому вторжению. Однако к началу полномасштабного вторжения к идее использования ИИ в украинской армии относились достаточно скептически. Об этом сообщил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет The Times.

"С помощью западных технологических компаний Украина использует искусственный интеллект для просмотра огромного количества информации о позициях России, полученной со спутников, шпионов и беспилотников. Затем эта информация представляется украинским командирам в виде информационной панели, позволяющей им распределять боеприпасы и перегруппировать войска", — отметил Валерий Залужный.