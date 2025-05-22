Чудес не будет: Залужный сделал откровенное заявление о границах 1991 года

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Лиля Воробьева
Ожидания восстановления границ 1991 или даже 2022 года бесполезны, пока Российская Федерация сохраняет ресурсы для ведения войны. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время своего выступления на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире".
Валерий Залужный (фото из открытых источников)
Он подчеркнул, что способность России продолжать боевые действия зависит от наличия у нее соответствующих ресурсов. Залужный отметил, что, начиная с конца 2023 года, Россия ведет войну на истощение.
"Пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и предпринимать попытки отдельных наступательных действий", — подчеркнул он.
По убеждению Залужного, одержать победу в этой войне можно только путем полного уничтожения способности России вести боевые действия, то есть разрушение ее военно-экономического потенциала.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный рассказал, что помогло выстоять украинской армии . Украинское командование активно использует современные технологии, чтобы противостоять российскому вторжению. Однако к началу полномасштабного вторжения к идее использования ИИ в украинской армии относились достаточно скептически. Об этом сообщил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет The Times.
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