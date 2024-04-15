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Чтобы пережить атаки на энергетику, Украине нужно инвестировать в энергосбережение, — Кацуба

Кацуба считает, что начало реализации последовательной политики в энергосбережении уже сейчас позволит сократить потребление тепла и электричества.

сегодня, 20:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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 Последние недели напомнили нам, что Россия все еще способна наносить концентрированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Поэтому Украина на национальном и местном уровне уже сейчас должна инвестировать деньги в энергосбережение и модернизацию инфраструктуры. Об этом в своей колонке написал эксперт в сфере энергетики, предприниматель Александр Кацуба.

Чтобы пережить атаки на энергетику, Украине нужно инвестировать в энергосбережение, — Кацуба

Александр Кацуба (фото из открытых источников)

 Кацуба считает, что начало реализации последовательной политики в энергосбережении уже сейчас — в том числе с привлечением внешнего ресурса в рамках европейского "зеленого курса" — позволит начать сокращать потребление тепла и электричества и помочь стране в краткосрочной перспективе.

 По мнению эксперта, программа энергосбережения должна включать в себя льготы и доступные программы утепления, сокращения выбросов, перевод общественного транспорта на электричество и биотопливо, выделение дотаций на выращивание энергетического леса, переработку и экологическое сожжение мусора.

 “Всегда лучшее, что можно сделать во времена краткосрочных вызовов – думать стратегически. Решать срочные вызовы, но думать, планировать и реализовывать стратегию, основанную на лучших практиках децентрализации и энергосбережения. Это позволит и снизить влияние российских террористических атак на нашу повседневную жизнь и значительно расширить долгосрочные возможности украинской энергетики и экологии”, резюмирует предприниматель.ʼ

 Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.



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