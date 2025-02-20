Чтобы не пришлось воевать под Тернополем: в Украине заговорили о начале мобилизации женщин

Украина нуждается в милитаризации общества, и женщины должны участвовать в боевых действиях. По словам военной, если этого не произойдет, война может переместиться на запад, в Тернополь. Такое мнение в интервью "Общественному радио" высказала в.и.о. командира 2 батальона 20 полка К-2 Лейла "Сарацин".

Фото: из открытых источников

"Я считаю, что это будет неизбежно, хоть и вызовет большой социальный резонанс. Если мы хотим избежать постоянных потерь и не допустить боевых действий возле Тернополя, то мы должны принять, что единственный путь — это милитаризация и обязательная военная служба для женщин", — подчеркнула она.

Военная подчеркнула, что не имеет в виду не только физические боевые действия, но и другие важные роли, в которых женщины могут быть эффективными и помогать в уничтожении противника.

Она отметила, что политик, принявший решение об обязательной службе для женщин, столкнется с большим общественным резонансом и, вероятно, потеряет карьеру, ведь такой шаг вызовет возмущение.

Однако Лейла считает, что в долгосрочной перспективе это будет правильным решением, и привела пример Израиля, армия которого получила уважение благодаря эффективному противостоянию гораздо более сильным врагам.

Она также отметила, что женщины не должны служить в отдельных подразделениях, поскольку это создает дискриминацию.

"Для меня создание отдельного женского подразделения — это как сегрегация. Если мы хотим равенства, то не должно быть таких разграничений", — подчеркнула она.

Как уже писали "Комментарии", адвокат Владимир Пилипенко отметил, что возможная отмена военного положения после активной фазы войны необязательно означает окончание мобилизации в Украине. По его словам, вероятно, мобилизация будет продолжаться, как часть обороноспособности страны из-за опасности нового нападения России.