Чтобы не дать шансов российской баллистике: какое оружие Украина запросила у США

Украина хочет получить от США радары малой дальности Sentinel для отслеживания баллистических ракет и других объектов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Радары малой дальности Sentinel. Фото: из открытых источников

В материале говорится, данный запрос связан с обеспокоенностью Украины по поводу возможных очередных ударов по энергетической инфраструктуре со стороны России.

Радары ближнего действия Sentinel – предназначены для отслеживания баллистических ракет, тихоходных беспилотников, самолетов, вертолетов и других объектов.

Украинская сторона якобы заявляет, что этот запрос имеет решающее значение для того, чтобы пережить зиму. Ведь новые радары могут обеспечить большее покрытие для тех частей страны, которые ежедневно страдают российскими ударами. Радары могут использоваться для защиты заводов, где Украина планирует производить собственное вооружение.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли эффективность от использования ВСУ западного оружия: в Пентагоне дали ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне продолжения трений между республиканцами и демократами в парламенте США касательно поддержки Украины, президент нашей страны Владимир Зеленский призывал всех партнеров дать однозначный сигнал России о том, что никакой усталости нет – и помощь Украине продолжится. Тем временем издание The Economist назвало бывшего президента США Дональда Трампа человеком, представляющим наибольшую опасность для мира в 2024 году. Особенно, если Трамп, который лидирует сейчас среди республиканцев как потенциальны выдвиженец, победит на президентских выборах через год. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит в США, где стремительно падающий рейтинг Байдена, да и его возраст (20 ноября исполнился 81 год), явно играют против демократов, а внутренние процессы начинают значить больше, чем внешние.



