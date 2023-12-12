Что ждет Украину после завершения войны: почему не отменят военное положение

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Кравцев Сергей
Время от времени в СМИ обсуждается, как сможет жить и развиваться Украина после войны, если Россия не прекратит свое существование в том состоянии, что есть сейчас. Что ждет Украину после завершения войны? Может ли быть такое, что даже после того, как прекратятся боевые действия военное положение в Украине будет действовать еще несколько лет? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью журналисту Дмитрию Гордону высказал мнение, что пока Россия не развалится на составляющие, Украине придется держать армию в режиме военного положения.
Роман Свитан пояснил свое мнение, напомнив, что пять украинских регионов Путин ввел в Конституцию РФ и теперь "движение в обратную сторону" — уголовно наказуемое действие для россиян. И если решение о выводе областей и будет, то его сможет оспорить любой другой "путин", который придет, например, через 5 или 10 лет.
Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в интервью "Фокусу" высказал мнение, что Россия не станет нападать на Украину после завершения нынешней войны, если перестанет существовать в нынешних границах.
Огрызко добавляет, что в случае распада РФ, одним из условий создания таких новых территориальных образований должна быть их демилитаризация.
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