Что ждет Украину по месяцам: когда удастся договориться о мире и остановить войну

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак обнародовал свой прогноз по событиям в Украине по месяцам текущего года.

Трамп, Зеленский и Путин

В частности, по мнению эксперта, в конце января или начале февраля состоится встреча американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом такая же встреча Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным состоится в марте.

"Апрель – начало обсуждения "заморозки войны" с участием трехсторонней группы уполномоченных", – считает эксперт.

При этом он прогнозирует, что в мае Украину ждет обострение военного противостояния, а в июне – выделение новых пакетов военной помощи.

Шлинчак считает, что в июле и августе будет возвращение к переговорам, но уже с участием Китая и стран Глобального Юга.

При этом эксперт не исключает, что в сентябре может быть подписание меморандума о намерениях завершения горячей фазы войны. Впрочем, в этот месяц следует ожидать и нарушения этих намерений, считает Шлинчак.

Следующие три месяца – октябрь, ноябрь и декабрь, по мнению эксперта, будут проходить под знаком продолжения военных действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент Дональд Трамп рассматривает войну России против Украины исключительно через призму национальных интересов США. Однако, как отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, эти приоритеты в значительной степени зависят от его администрации, взгляды которых нередко отличаются. По словам Эпштейна, Трамп не разделяет конфликт России и Украины на категории "добра" или "зла". Для него важны только собственные интересы США. Однако в его администрации есть люди с разными подходами к войне в Украине, что может повлиять на будущую политику.



