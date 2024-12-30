Что ждет Украину на фронте в 2025 году: к каким действиям оккупантов нужно готовиться

Основные задачи российских войск на конец 2024 года, а именно оккупация Торецка, Часов Яра, вытеснение Сил обороны Украины с Кураховского выступа и начала основной фазы наступления на Покровск, оккупанты так и не смогли достигнуть, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Война в Украине

По его мнению, выполнение этих задач будет перенесено на первый квартал 2025 года — с особым форсированием событий до инаугурации Дональда Трампа.

Помимо этого, как говорит эксперт, вполне предсказуемо захватчики активизировались по левому берегу Херсонской области в попытке высадки десанта на правом берегу. Но, как считает Коваленко, эти действия не несут угрозы оккупации Херсона, они преимущественно устрашающего характера. Поэтому, прогнозирует эксперт, активность группировки войск "Днепр" будет продолжаться в русле реки по берегам и в первом квартале 2025 года.

"В свою очередь Силы обороны Украины будут ожидаемо придерживаться неизменной оборонной стратегии как до инаугурации Дональда Трампа, так и некоторое время после. Это обусловлено неопределённостью действий 47 президента США, который сейчас настойчиво ретранслирует идею о переговорах", — считает Коваленко.

По его словам, это может означать ослабление поддержки Украины со стороны США на некоторый переходный период. Период, когда на украинский дипломатический сектор будет возложена тяжелейшая задача поступательно, не напористо, но как можно скорее убедить Трампа в том, что с Путиным нужно не договариваться, а принуждать силой. Тем более, что ситуация на фронте и в самой России складывается не в пользу оккупантов – из-за огромных потерь и привлечению к боям войск КНДР.

Коваленко считает, что в 2025 году у оккупантов возникнет критический дефицит танков, боевых бронированных машин и ствольной артиллерии. Оккупанты будут воевать преимущественно людским ресурсом, окончательно трансформируясь в маршевые батальоны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Путин категорически против предоставления гарантий безопасности для Украины.



