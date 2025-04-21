Что ждет Украину, если она согласится на мир от Трампа и откажется от Крыма

Предложения команды главы Белого дома Дональда Трампа, о которых пишет WSJ, является классическим геополитическим цугцвангом, убежден политолог Евгений Магда.

Украина

Дело в том, что для Украины нет хорошего пути, чтобы выйти из ситуации с предложениями от США.

"Если мы на них соглашаемся, то дальше – выборы, к которым РФ готова гораздо лучше Украины, активизация путинферштееров в ЕС и США (что там Трамп о процветании) и увеличение агрессивности Кремля", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что проблемы с беженцами, экономикой и посттравматическим синдромом никто не снимает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации западных медиа американский президент Дональд Трамп якобы ожидает от украинских властей ответа о признании Крыма российским и официальном отказе от вступления в НАТО. WSJ отмечает, что, по словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном командой Трампа украинским коллегам. Ими тоже поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками. Аналитики подчеркивают, что сейчас США ждут ответов Киева, которые, вероятно, будут озвучены на встрече переговорщиков США, Украины и Европы в Лондоне. Если стороны согласуют свои позиции, их можно будет передать Кремлю и дальше следить за позицией Москвы.

Также "Комментарии" рассказывали, что Вашингтон, похоже, определился с тем, как остановить войну в Украине. В ход будто бы идет так называемая мирная формула спецпредставителя Кита Келлога, согласно которой война останавливается по линии разграничения, а Украина отказывается от членства в НАТО. Поэтому на Западе активно начали обсуждать статус оккупированных территорий и то, что Украина официально должна отказаться от Крыма.





