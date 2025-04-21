logo

BTC/USD

87670.09

ETH/USD

1648.31

LTC/USD

80.82

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

47.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что ждет Украину, если она согласится на мир от Трампа и откажется от Крыма
commentss НОВОСТИ Все новости

Что ждет Украину, если она согласится на мир от Трампа и откажется от Крыма

После получения предложения от США по установлению так называемого мира Украина оказалась в сверхсложной ситуации

сегодня, 09:24 comments1682
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Предложения команды главы Белого дома Дональда Трампа, о которых пишет WSJ, является классическим геополитическим цугцвангом, убежден политолог Евгений Магда.

Что ждет Украину, если она согласится на мир от Трампа и откажется от Крыма

Украина

Дело в том, что для Украины нет хорошего пути, чтобы выйти из ситуации с предложениями от США.

"Если мы на них соглашаемся, то дальше – выборы, к которым РФ готова гораздо лучше Украины, активизация путинферштееров в ЕС и США (что там Трамп о процветании) и увеличение агрессивности Кремля", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что проблемы с беженцами, экономикой и посттравматическим синдромом никто не снимает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации западных медиа американский президент Дональд Трамп якобы ожидает от украинских властей ответа о признании Крыма российским и официальном отказе от вступления в НАТО. WSJ отмечает, что, по словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном командой Трампа украинским коллегам. Ими тоже поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками. Аналитики подчеркивают, что сейчас США ждут ответов Киева, которые, вероятно, будут озвучены на встрече переговорщиков США, Украины и Европы в Лондоне. Если стороны согласуют свои позиции, их можно будет передать Кремлю и дальше следить за позицией Москвы.

Также "Комментарии" рассказывали, что Вашингтон, похоже, определился с тем, как остановить войну в Украине. В ход будто бы идет так называемая мирная формула спецпредставителя Кита Келлога, согласно которой война останавливается по линии разграничения, а Украина отказывается от членства в НАТО. Поэтому на Западе активно начали обсуждать статус оккупированных территорий и то, что Украина официально должна отказаться от Крыма.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/yevhen.mahda/posts/pfbid0uHSV6UE8FtA4H1AuGZD3Arx8J98ZDjKB15TeKx71RF8rePozRcXwxFW9TofLNCnpl?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости