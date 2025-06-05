Что ждет тех, кто не успел пройти ВЛК до 5 июня: ответ Минобороны

5 июня истек срок прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВЛК) для военнообязанных с ограниченной годностью. Как уже сообщалось ранее, продолжение не предусмотрено. Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что те, кто не прошел ВЛК до 5 июня, считаются нарушившими правила военного учета в особый период. В то же время люди, начавшие этот процесс, смогут его завершить.

"Люди, которые уже начали этот процесс, они смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Это не так критично, все с пониманием относятся к ситуации. Не прошедших военно-врачебную комиссию будут классифицировать как людей, нарушивших правила военного учета в особый период. И в соответствии с ними будет применяться 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях. К сожалению, есть большое количество людей, которые в принципе не изъявили такого желания и решили оставаться в серой зоне", – сказал Лазуткин.

По информации пресс-секретаря Минобороны, после повторного прохождения ВЛК около 7% людей признаны полностью пригодными, около 7-8% людей определяются непригодными к службе в армии. Другие – пригодны для службы в подразделениях обеспечения ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, в медицинских подразделениях и так далее.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине продолжается военное положение и проводится мобилизация. Несмотря на значительные изменения в правилах мобилизации, которые провели более трех лет масштабной войны, в Украине разоблачают различные схемы с мобилизацией.

В Государственном бюро расследований сообщили о разоблачении должностного лица ТЦК, который фальсифицировал данные о мобилизованных. Отмечается, что один из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета. Такие действия предпринимал, чтобы фиктивно повысить показатели мобилизации. Нарушителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 УК Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.



