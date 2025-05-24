Что ждет россиян по возвращении из плена: почему между Украиной и РФ растет пропасть

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Кравцев Сергей
Информация о том, как россияне по возвращении преследуют своих сдавшихся в плен ВСУ солдат не являются фантазиями или слухами. Они реально ввели в 2022 году в свой УК статью за "добровольную сдачу в плен". Это уже не говоря о том, как в первый год великой войны "вагнеровцы" нескрываемо убивали таких солдат. Об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель, блогер Карл Волох.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, вспомнилось об этом, когда наткнулся на сообщение генерал-лейтенанта, командира тактической группы "Угледар" Сергея Наева, где генерал описывает равно противоположное отношение государства и ВСУ к защитникам, которых удается вернуть из плена.
Читайте на портале "Комментарии" — количество казней украинских защитников на поле боя растет – уже зафиксировано более 150 таких случаев. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
Также издание "Комментарии" сообщало – в первый день большого обмена, который проходил в формате "1000 на 1000", освобождены из российского плена 390 украинцев — 270 военных и 120 гражданских граждан.
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