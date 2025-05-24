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Что ждет россиян по возвращении из плена: почему между Украиной и РФ растет пропасть

Еще в 2022 году россияне ввели в свой УК статью за «добровольную сдачу в плен»

сегодня, 12:34
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Кравцев Сергей

Информация о том, как россияне по возвращении преследуют своих сдавшихся в плен ВСУ солдат не являются фантазиями или слухами. Они реально ввели в 2022 году в свой УК статью за "добровольную сдачу в плен". Это уже не говоря о том, как в первый год великой войны "вагнеровцы" нескрываемо убивали таких солдат. Об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель, блогер Карл Волох.

Что ждет россиян по возвращении из плена: почему между Украиной и РФ растет пропасть

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Особенностью применения этой статьи является то, что военнослужащий по возвращении из плена должен доказать, что плен не был добровольным, например, он был ранен, был изолирован и остался без связи и т.д. Иначе – от 3 до 10 лет тюрьмы. Не знаю, насколько часто применяется это наказание, учитывая, что солдат на фронте не хватает, но фильтрационные меры ФСБ, СИЗО – обычная практика", – отметил Карл Волох.

По его словам, вспомнилось об этом, когда наткнулся на сообщение генерал-лейтенанта, командира тактической группы "Угледар" Сергея Наева, где генерал описывает равно противоположное отношение государства и ВСУ к защитникам, которых удается вернуть из плена.

"Похоже, мы уже не "маленькая советская армия, воюющая с великой", — отметил Карл Волох.

Читайте на портале "Комментарии" — количество казней украинских защитников на поле боя растет – уже зафиксировано более 150 таких случаев. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Также издание "Комментарии" сообщало – в первый день большого обмена, который проходил в формате "1000 на 1000", освобождены из российского плена 390 украинцев — 270 военных и 120 гражданских граждан.




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Источник: https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid0U3H8yee8Yau6FiMuvs3hs9CuPgDMUtthDdJ2pDNQ1xY9L69gPzyzC6pePGB5rP6wl
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