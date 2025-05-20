Что ждать Украине после новых заявлений Трампа: к чему теперь принудят Киев

Все комментарии и требования президента США Дональда Трампа после разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о том, что он понял, мира точно не будет. Об этом говорит политолог Виктор Андрусив. Именно поэтому, по его словам, он решил усадить всех за стол переговоров и заявить, что именно он добился невиданного прогресса.

Трамп, Зеленский и Путин

Как говорит эксперт, хотя Трамп в присущем ему стиле продолжает говорить, что все прекрасно, вице-президент Джей Ди Вэнс вместо него сказал, что сложилась безысходная ситуация. Фактически, готовя почву для выхода США из разговоров о мире и переговорах.

Андрусив считает, что так называемая битва за Трампа заканчивается ничьей. Конечно, говорит он, украинские переговорщики могли выйти в Стамбуле и объявить, что россияне сорвали переговоры.

"Это поставило бы Трампа в идиотскую ситуацию, в которой скорее он должен прибегнуть к санкциям, чтобы достичь 30 дневного перемирия, как обещал. Наши сказали, что все не так и ужасно, продолжим говорить, и получили шанс обменять 1000 пленных. Я бы никому не пожелал быть перед столь сложным выбором", — говорит эксперт.

По его словам, ничья в битве за Трампа означает, что Россия не получает жестких санкций и давления, а мы перестаем быть мальчиками для избиения в вопросе мира.

"Больше никакого "принуждения к миру" не будет. Оружие мы будем получать в счет фонда и на средства ЕС. Война продолжается, и будет продолжаться пока Путин не сдохнет или не истощится. А это уже зависит от цены на нефть и общей ситуации", — говорит Андрусив.

Он добавил, что трэш с требованием заключить мир, перерастает в трэш с требованием сесть за стол и договориться самим. Впрочем, политолог прогнозирует, что этот трэш тоже скоро закончится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин выиграл от разговора с Трампом.



