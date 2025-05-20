Что ждать Украине после новых заявлений Трампа: к чему теперь принудят Киев

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Ткачик Олеся
Все комментарии и требования президента США Дональда Трампа после разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о том, что он понял, мира точно не будет. Об этом говорит политолог Виктор Андрусив. Именно поэтому, по его словам, он решил усадить всех за стол переговоров и заявить, что именно он добился невиданного прогресса.
Трамп, Зеленский и Путин
Как говорит эксперт, хотя Трамп в присущем ему стиле продолжает говорить, что все прекрасно, вице-президент Джей Ди Вэнс вместо него сказал, что сложилась безысходная ситуация. Фактически, готовя почву для выхода США из разговоров о мире и переговорах.
Андрусив считает, что так называемая битва за Трампа заканчивается ничьей. Конечно, говорит он, украинские переговорщики могли выйти в Стамбуле и объявить, что россияне сорвали переговоры.
По его словам, ничья в битве за Трампа означает, что Россия не получает жестких санкций и давления, а мы перестаем быть мальчиками для избиения в вопросе мира.
Он добавил, что трэш с требованием заключить мир, перерастает в трэш с требованием сесть за стол и договориться самим. Впрочем, политолог прогнозирует, что этот трэш тоже скоро закончится.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин выиграл от разговора с Трампом.
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