logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что в ВСУ думают о территориальных уступках Путину: раскрыты впечатляющие факты
commentss НОВОСТИ Все новости

Что в ВСУ думают о территориальных уступках Путину: раскрыты впечатляющие факты

Несмотря на дипломатические заявления, боевые действия в Донецкой области не прекращаются — украинские военные готовятся к возможным новым атакам со стороны России.

20 августа 2025, 13:05 comments1910
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Пока президент Украины Владимир Зеленский проводит встречи в Белом доме, а Дональд Трамп уверяет, что Украина получит " очень надежную защиту", на линии фронта настроения совсем другие. Как пишет The Guardian, бойцы ВСУ воспринимают подобные обещания с большой долей иронии и недоверия.

Что в ВСУ думают о территориальных уступках Путину: раскрыты впечатляющие факты

Фото: 24 Канал

"А от кого же, интересно?", — иронически отвечает боец 150-го разведывательно-ударного батальона на вопрос о поддержке США.

Пока политические лидеры обсуждают возможные варианты мирных переговоров, боевые действия в Донецкой области не прекращаются. Над регионом ночью кружат украинские ударные дроны, а российские войска беспощадно обстреливают позиции вблизи Доброполья — за сутки зафиксировано более 60 атак.

"Самый критический момент — это момент запуска", — рассказывает оператор дрона, готовя его к боевому вылету.

Командир батальона Денис Брижатый предупреждает, что уступки России типа передачи Донецкой области могут иметь фатальные последствия.

"Потеря этого стратегического региона, хорошо укрепленного против врага, откроет ворота для дальнейшего наступления — на Харьков, Днепр, Запорожье. Это будет катастрофа", — подчеркнул он.

150 батальон активно применяет как немецкие дроны-разведчики "Vector", так и украинские ударные беспилотники Airplast. Часть боеприпасов для дронов военные производят сами — с помощью 3D-принтеров.

"Характер войны постоянно меняется. Мы должны адаптироваться быстрее, чем враг", — подчеркивает руководитель группы дронов Кирилл.

Как уже писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский поделился новыми деталями ночной атаки России, произошедшей с 19 на 20 августа. В своем обращении он акцентировал внимание на последствиях ударов и подчеркнул: международное давление на Кремль должно только усиливаться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/aug/20/ukraine-frontline-troops-drones-dobropillia
Теги:

Новости

Все новости