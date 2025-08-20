Что в ВСУ думают о территориальных уступках Путину: раскрыты впечатляющие факты

Пока президент Украины Владимир Зеленский проводит встречи в Белом доме, а Дональд Трамп уверяет, что Украина получит " очень надежную защиту", на линии фронта настроения совсем другие. Как пишет The Guardian, бойцы ВСУ воспринимают подобные обещания с большой долей иронии и недоверия.

"А от кого же, интересно?", — иронически отвечает боец 150-го разведывательно-ударного батальона на вопрос о поддержке США.

Пока политические лидеры обсуждают возможные варианты мирных переговоров, боевые действия в Донецкой области не прекращаются. Над регионом ночью кружат украинские ударные дроны, а российские войска беспощадно обстреливают позиции вблизи Доброполья — за сутки зафиксировано более 60 атак.

"Самый критический момент — это момент запуска", — рассказывает оператор дрона, готовя его к боевому вылету.

Командир батальона Денис Брижатый предупреждает, что уступки России типа передачи Донецкой области могут иметь фатальные последствия.

"Потеря этого стратегического региона, хорошо укрепленного против врага, откроет ворота для дальнейшего наступления — на Харьков, Днепр, Запорожье. Это будет катастрофа", — подчеркнул он.

150 батальон активно применяет как немецкие дроны-разведчики "Vector", так и украинские ударные беспилотники Airplast. Часть боеприпасов для дронов военные производят сами — с помощью 3D-принтеров.

"Характер войны постоянно меняется. Мы должны адаптироваться быстрее, чем враг", — подчеркивает руководитель группы дронов Кирилл.

Как уже писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский поделился новыми деталями ночной атаки России, произошедшей с 19 на 20 августа. В своем обращении он акцентировал внимание на последствиях ударов и подчеркнул: международное давление на Кремль должно только усиливаться.